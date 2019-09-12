Son Dakika Haberleri: Manisa fk teknik direktörü ertekin: zorlu bir lig olacak
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Manisa fk teknik direktörü ertekin: zorlu bir lig olacak

1 saat önce

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 2'de 2 yaparak liderlik koltuğuna oturan Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktör İsmail Ertekin, zorlu bir sezon yaşayacaklarını söyledi.

Manisa fk teknik direktörü ertekin: zorlu bir lig olacak, System.String[]

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 2'de 2 yaparak liderlik koltuğuna oturan Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktör İsmail Ertekin, zorlu bir sezon yaşayacaklarını söyledi.

Şampiyonluk yolunda önlerinde kazanmaları gereken 32 maç olduğunu dile getiren Ertekin, "İlk 2 hafta itibarıyla her şey bizim lehimize gibi gözüküyor. Bu hafta oynayacağımız Hekimoğlu Trabzon maçıyla bunu devam ettirmek istiyoruz. İyi bir ekibe karşı oynayacağız. Bu takıma karşı oynayacağımız oyun, bizim için daha iyi bir test. Bir tık üstte olan bir takım olduğu için iyi bir maç olacak diye düşünüyorum. Bu tür maçları kazanırsak sezon sonunda hedefe ulaşabiliriz" diye konuştu.

Ligin oynanan 3 maçla bitmediğini söyleyen İsmail Ertekin, "Sezon başında bütçe çalışmalarına ve oyuncu kapasitelerine baktığınız zaman bizimle beraber bazı takımlar favori olarak gözüküyor. Samsunspor'un yanı sıra Sancaktepe'nin ve Afyon'un bu grubun içinde olabileceğini düşünüyorum. Bu tür takımların fazla olması aslında daha büyük bir avantaj. Güç dengesi düşük takımlar olduğu zaman biraz daha problem yaşanabiliyor. Sezon sonuna kadar kıyasıya bir çekişme olacak gibi gözüküyor. Bu çekişmenin içinden bizim üstte çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Daha oynanmamış 32 tane maç var. Kazanmamız gereken daha 32 tane maç var" şeklinde konuştu.

Manisa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:21 Kaynak: DHA
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