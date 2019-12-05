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Manisa FK Teknik Direktörü İsmail Ertekin Açıklaması
6 saat önce
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında İstikbal Mobilya Kayserispor'a 3-2 mağlup olan Manisa FK Teknik Direktörü İsmail Ertekin, "Seyir zevki yüksek bir maç oldu" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 04:59 Kaynak: İHA
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında İstikbal Mobilya Kayserispor'a 3-2 mağlup olan Manisa FK Teknik Direktörü İsmail Ertekin, "Seyir zevki yüksek bir maç oldu" dedi.
Manisa FK teknik direktörü İsmail Ertekin, "Seyir zevki yüksek güzel bir maç oldu. Bizim adımıza son derece sevindirici tablo var. Sadece skor bizi sevindirmedi. Ama maçın başından sonuna kadar oyuncularım son derece iyi mücadele etti. Kayserispor sahada genç oyuncularla yer aldı. Onlarda iyi mücadele ettiler. Kazandıkları için onları tebrik ediyorum" dedi. - KAYSERİ
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