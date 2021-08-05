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Manisa FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta: Verimli bir kamp dönemi geçirdik - Son Dakika

Manisa FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta: Verimli bir kamp dönemi geçirdik

05.08.2021 12:34
Manisa FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta: Verimli bir kamp dönemi geçirdik, System.String[]

TARİHİNDE ilk kez TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek Manisa Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Serkan Özbalta değerlendirmelerde bulundu.

TARİHİNDE ilk kez TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek Manisa Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Serkan Özbalta değerlendirmelerde bulundu.

Afyonkarahisar kampında çok verimli bir çalışma dönemi geçirdiklerini belirten Özbalta, "Hem oyun hem de ihtiyacımız olan mevkilerimizin eksiklerini görme açısından verimli bir kamp olduğunu düşünüyorum. Bu sezon oyunumuz ve oyun gücümüzle birlikte kalitemizin de daha yukarı seviyelere çekmek durumunda olduğumuz bir yıl olacak. Oyuncularımın istenilenleri dikkatle, ciddiyetle ve coşkuyla yapma çabasını son derece takdir ettiğim ileriye dönük beni ve ekibimi umutlandıran reaksiyonlar aldık" ifadelerini kullandı.

Takıma doğru ve karakterli oyuncuların dahil olduğunu vurgulayan Serkan Özbalta, "Geçen sezon yakalanan ivmenin devamını sağlamak ve gelişimin daha hızlı bir şekilde devamı açısından mevkisel eksiklerimizi gidermemiz gerekiyordu. Yönetimimiz tarafından çok ince elenip sık dokunarak doğru karakter ve doğru sporcu kimliklerini aramıza kattık. Manisa Futbol Kulübü'nün hedeflenen noktalara gelmesi adına takım olarak özveriyle çalıştığımız bir kamp dönemi geçirdik. 4 Ağustos itibariyle kampımız bitti. 7 Ağustos Manisa'da top başı yapacağız ve ligin ilk maçı olan İstanbulspor maçına hazırlanacağız" dedi.


Manisa FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta: Verimli bir kamp dönemi geçirdik

Futbol Federasyonu, oyunlar, Futbol, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Manisa FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta: Verimli bir kamp dönemi geçirdik - Son Dakika Spor


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