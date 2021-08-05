Manisa FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta: Verimli bir kamp dönemi geçirdik

TARİHİNDE ilk kez TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek Manisa Futbol Kulübü'nün teknik direktörü Serkan Özbalta değerlendirmelerde bulundu.

Afyonkarahisar kampında çok verimli bir çalışma dönemi geçirdiklerini belirten Özbalta, "Hem oyun hem de ihtiyacımız olan mevkilerimizin eksiklerini görme açısından verimli bir kamp olduğunu düşünüyorum. Bu sezon oyunumuz ve oyun gücümüzle birlikte kalitemizin de daha yukarı seviyelere çekmek durumunda olduğumuz bir yıl olacak. Oyuncularımın istenilenleri dikkatle, ciddiyetle ve coşkuyla yapma çabasını son derece takdir ettiğim ileriye dönük beni ve ekibimi umutlandıran reaksiyonlar aldık" ifadelerini kullandı.