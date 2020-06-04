Manisa FK tekrar toplanıyor
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk adaylarından Manisa Futbol Kulübü, koronavirüs salgını yüzünden ara verdiği antrenmanlara yeniden başlayacak.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk adaylarından Manisa Futbol Kulübü, koronavirüs salgını yüzünden ara verdiği antrenmanlara yeniden başlayacak. Daha önce liglerin durdurulduğu 19 Mart'ta çalışmalarını askıya alıp geçen mayıs ayının ilk haftasında yeniden başlayan Manisa ekibi, TFF 2'nci Lig, 3'üncü Lig ve Bölgesel Amatör Lig'de maçların başlama tarihini 12 Haziran'dan 18 Temmuz'a çekince tekrar dağıldı. Yarın Halil Onultmak Tesisleri'nde bir araya gelecek siyah-beyazlılar önce koronavirüs testinden geçecek. Tesislere gelecek İl Sağlık Müdürlüğü çalışanları tüm takım, teknik heyet ve kulüp personeline test uygulayacak. Manisa FK, testlerden sonuç çıkar çıkmaz antrenmanların startını verecek. Ligler durdurulmadan önce grubunda ikinci sırada yer alan Manisa temsilcisi Play-Off oynamayı da erken garantilemişti.
Haber Yayın Tarihi: 04.06.2020 12:12 Kaynak: DHA
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