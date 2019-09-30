Son Dakika Haberleri: Manisa fk tüm kulüpleri solladı
Son Dakika Spor Haber

Manisa fk tüm kulüpleri solladı

1 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 5'te 5 yapan lider Manisa Futbol Kulubü, profesyonel liglerde mücadele eden 125 takım içinde en başarılı ekip olarak dikkat çekti.

Manisa fk tüm kulüpleri solladı, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 5'te 5 yapan lider Manisa Futbol Kulubü, profesyonel liglerde mücadele eden 125 takım içinde en başarılı ekip olarak dikkat çekti. Liglerde puan kaybı yaşamayan tek takım olan siyah-beyazlılar, Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig'de yer alan 124 takımı solladı. Bu periyotta Zonguldak Kömürspor'u 1-0, Hacettepespor'u (D) 6-1, Hekimoğlu Trabzon'u 6-3, Şanlıurfaspor'u (D) 3-0 mağlup eden Manisa temsilcisi son olarak dün evinde Sarıyer'i 2-0'la geçti. Manisa FK, attığı 18 golle liglerin en skorer takımı olmayı da başardı. Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2-1'le Elazığ Belediyespor'u saf dışı bırakan Manisa FK, daha şimdiden 1. Lig'in en ciddi adaylarından biri olduğunu gösterdi. Teknik direktör İsmail Ertekin, zamanla daha iyi olacaklarını söyledi.

VOLKAN'A HEDİYE

Manisa Futbol Kulübü, Sarıyer galibiyetini, maçın 60. dakikasında sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalan Volkan'a hediye etti. Başkan Mevlüt Aktan, Kulüp CEO'su Levent Devrim ve yönetim, sağ ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle ameliyat olacak futbolcuyu maç sonrası hastanede ziyaret ederek moral verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Sarıyer, Futbol, Manisa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


AK Parti'den istifa eden Davutoğlu, kuracağı partide "şaibe" şartı gözetiyor
Karagümrük-Akhisarspor maçını balkondan izlediler Manisa kuyumcuda bozdurulan sahte bilezik ile dolandırıcılık kamerada Nihat Özdemir: Ali Koç fotoğrafı ben çekeyim dedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 14:18:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa fk tüm kulüpleri solladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]