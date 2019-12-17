Manisa FK tura inanıyor - Son Dakika
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Manisa FK tura inanıyor

6 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk yarısını 42 puanla lider tamamlayan Manisa Futbol Kulübü, tüm dikkatini Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi.

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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk yarısını 42 puanla lider tamamlayan Manisa Futbol Kulübü, tüm dikkatini Ziraat Türkiye Kupası'na çevirdi. Perşembe günü 5. Tur'da evinde, ilk maçta 3-2 yenildiği Süper Lig ekibi İstikbal Mobilya Kayserispor'la karşı karşıya gelecek siyah-beyazlılar, tüm hesaplarını galibiyet üzerine yaptı. Manisa ekibi karşılaşmadan 1-0 veya 2-1 galip ayrıldığı takdirde dahi turu geçebilecek. Karşılaşma 3-2 Manisa FK'nın üstünlügü ile sonuçlanırsa müsabaka uzayacak, sonucun değişmemesi halinde kazananı seri penaltı atışları belirleyecek. Manisa FK 2 ya da üzeri farklı galibiyetlerle de turu geçen taraf olacak.

Teknik direktör İsmail Ertekin'in futbolcularla yaptığı toplantıda, "Ligde son 3 maçımızı kazanamadık. Kupada turu geçerek yeni yıla mutlu girmeliyiz. Ben sizlere inanıyorum" cümlelerini kurduğu öğrenildi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Futbol, Manisa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:52 Kaynak: DHA
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