Son Dakika Haberleri: Manisa fk'ya başkan aktan'dan alkış
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Manisa fk'ya başkan aktan'dan alkış

51 dakika önce

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk 2 haftada Zonguldak Kömürspor'u 1-0, Hacettepe'yi 6-1 yenerek liderlik koltuğuna oturan Manisa Futbol Kulübü'nde Başkan Mevlüt Aktan, futbolcuları kutladı.

Manisa fk'ya başkan aktan'dan alkış, System.String[]

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk 2 haftada Zonguldak Kömürspor'u 1-0, Hacettepe'yi 6-1 yenerek liderlik koltuğuna oturan Manisa Futbol Kulübü'nde Başkan Mevlüt Aktan, futbolcuları kutladı. "Bizim hedefimiz bu yıl şampiyonluğa ulaşmak" diyen Aktan, "Lige çok iyi bir başlangıç yaptık. İnşallah aldığımız bu başarılı sonuçların devamı gelecek. Şimdi önümüzde kritik maçlar var. Öncelikle bu hafta sonu kendi sahamızda konuk edeceğimiz Hekimoğlu Trabzon maçını kazanmamız gerekiyor. Sizlere güvenimiz tam. Biz kendimize yakışan mücadeleyi ortaya koyduğumuzda bu ligde yenemeyeceğimiz takım yok" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Zonguldak, Futbol, Manisa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:13 Kaynak: DHA
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