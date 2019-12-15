Manisa FK'ya nazar değdi - Son Dakika
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Manisa FK'ya nazar değdi

6 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 15. haftaya kadar 14 maçta 13 galibiyet, 1 beraberlik alan, 8 maç üst üste kazanıp Türkiye liglerinin en golcü, en çok galibiyet elde eden ve en çok puan toplayan takımı olan Manisa Futbol Kulübü, son 3 haftada yıkıldı.

Manisa FK'ya nazar değdi, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 15. haftaya kadar 14 maçta 13 galibiyet, 1 beraberlik alan, 8 maç üst üste kazanıp Türkiye liglerinin en golcü, en çok galibiyet elde eden ve en çok puan toplayan takımı olan Manisa Futbol Kulübü, son 3 haftada yıkıldı. Devrenin son 3 maçında galibiyete hasret kalan Manisa temsilcisi, öne geçip ardından 2 farklı yenik duruma düştüğü Sancaktepe deplasmanında 4-4'lük beraberlik ile 1 puanı son saniyede kurtardı. Son 3 karşılaşmada 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galibiyete hasret kalan Manisa FK'nın takipçisi Samsunspor'la arasındaki fark da kapandı. Samsun'la farkı bir ara 6 puana kadar çıkaran siyah-beyazlı ekip, farkın 2 puana düşmesine engel olamadı. Dün Samsunspor'un evinde ilk yarının son maçında 1922 Konyaspor'u yenmesiyle devre arasına Manisa FK 42 puanla lider, Karadeniz temsilcisi ise 40 puanla ikinci sırada girdi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye, Futbol, Manisa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 11:52 Kaynak: DHA
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