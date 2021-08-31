Manisa FK'ya sevindiren haber
31.08.2021 10:38
Tarihinde ilk kez yer aldığı TFF 1'inci Lig'de sezon öncesi oluşturduğu iddialı kadroyla oynadığı ilk 3 maçını kazanarak zirveye ortak olan Manisa Futbol Kulübü'ne sakatlardan da iyi haber geldi.
Tarihinde ilk kez yer aldığı TFF 1'inci Lig'de sezon öncesi oluşturduğu iddialı kadroyla oynadığı ilk 3 maçını kazanarak zirveye ortak olan Manisa Futbol Kulübü'ne sakatlardan da iyi haber geldi. Siyah-beyazlılarda Gençlerbirliği'yle deplasmanda oynanan son maç öncesi ısınma esnasında rahatsızlanıp kadrodan çıkarılan yabancılardan Andre Souza'nın yapılan kontrollerinde herhangi bir soruna rastlanmadı. Aynı maçta sakatlanıp oyundan çıkan Sadi'nin MR'ı da temiz çıktı.
- Manisa
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