Manisa FK yeni sezon hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Manisa FK yeni sezon hazırlıklarına başladı

TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarına dün Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Manisa FK yeni sezon hazırlıklarına başladı, System.String[]

TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarına dün Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Manisa FK ayrıca, dış transferde kadroya dahil edilen ilk oyuncu olan Ahmet Kesim ile Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, 2020-2021 sezonu hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarına dün Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık bir saat sürdü. Teknik Direktör Serkan Özbalta, antrenman öncesinde oyuncularla kısa bir toplantı yaptı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman, aerobik koşu ve rejenerasyon çalışmaları ile tamamlandı.

Ahmet Kesim, Manisa FK'da

Manisa Futbol Kulübü, geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig takımlarından Giresunspor forması giyen Ahmet Kesim ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. İmza töreninde konuşan tecrübeli stoper, Manisa FK'ya Süper Lig hedefi için geldiğini ve bunu başaracaklarını söyledi.

2020-2021 sezonunda dış transferde kadroya dahil edilen ilk oyuncu olan Ahmet Kesim, Halil Onultmak Spor Tesisleri'nde kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan 2+1 yıllık sözleşmeyi imzaladı. Başarılı stoperin imza töreninde Kulüp Başkanvekili Engin Anlı ve Sportif Direktör Taner Savut da hazır bulundu.

"Süper Lig hedefi için buradayım"

Kendisini siyah beyazlı kulübe bağlayan sözleşmeyi imzaladıktan sonra açıklamalarda bulunan tecrübeli stoper Ahmet Kesim, "Öncelikle iki taraf için de hayırlı olsun. Bu kulübe geldiğim ve bu projede olduğum için çok mutluyum. 3 yıllık bir kontratım var. Ben buraya Süper Lig hedefi için geldim. İnşallah bunu başaracağız. Transferde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Şampiyonluk baskısını kaldırabilecek bir oyuncu"

İmza töreninde konuşan Sportif Direktör Taner Savut, "Öncelikle yeni sezon bütün futbol ailesine hayırlı olsun. Manisa Futbol Kulübü için de hayırlı bir sezon diliyorum. Çok ciddi bir projenin içine dahil ettik Ahmet'i. Çok önemli bir eksiğimizi giderecek. Kariyerinde birçok şampiyonluk yaşadı. Şampiyonluk baskısının ne demek olduğunu bilen bir oyuncu. Bize çok şey katacağını düşünüyorum. Allah utandırmasın. Gönlümüze göre de bir sezon diliyorum" dedi.

Anlı: "Şampiyonluk yolunda fayda sağlayacak bir oyuncu"

Kulüp Başkanvekili Engin Anlı da imza töreninde açıklamalarda bulundu. Anlı, "Dış transfere bugün itibariyle başladık. İlk olarak da Ahmet Kesim kardeşimizle anlaşmaya vardık. 2+1 yıllık olacak sözleşmesi. Geçen sene şampiyonluk hedefi ile çıktığımız yolda ne yazık ki büyük bir hayal kırıklığı yaşadık. Bu sene olmazsa olmazımız şampiyonluk oldu. Özellikle bu yıl transferde ne yapmamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Bu anlamda Ahmet Kesim, şampiyonluk yolunda bize büyük fayda sağlayacaktır. Hayırlı olsun diyorum" diye konuştu. - MANİSA

Türkiye Futbol Federasyonu, Ahmet Kesim, Futbol, Manisa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 10:58

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Manisa FK yeni sezon hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor
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