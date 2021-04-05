Manisa FK'yı heyecan sardı - Son Dakika

Manisa FK'yı heyecan sardı

05.04.2021 11:24
Manisa FK'yı heyecan sardı, System.String[]

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta çarşamba günü evinde Şanlıurfaspor'la karşı karşıya gelecek olan Manisa Futbol Kulübü'nü şampiyonluk heyecanı sardı.

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta çarşamba günü evinde Şanlıurfaspor'la karşı karşıya gelecek olan Manisa Futbol Kulübü'nü şampiyonluk heyecanı sardı. Geçen sezon 2'nci Lig Play-Off finalini Tuzlaspor'a kaybeden, bu sezon ise 30 maç sonunda en yakın rakibine 17 puan fark atıp namağlup liderliğini sürdüren siyah-beyazlılar, alınacak sonuçlara göre resmen şampiyonluğunu ilan edecek. Manisa FK 3 puan alması durumunda ise takipçisi Hekimoğlu Trabzon'un Çorum FK deplasmanında kayıp yaşamasını bekleyecek.

Hekimoğlu Trabzon karşılaşmayı kazanamazsa, Manisa FK bitime 5 maç kala tarihinde ilk kez adını 1'nci Lig'e yazdıracak. İki takımın da maçlarını kazanması halinde Manisa FK'nın şampiyonluk turu 33'üncü haftaya kalacak. Teknik direktör Serkan Özbalta, Şanlıurfaspor karşılaşmasının kendileri için çok önemli olduğunu söyledi. Evlerindeki karşılaşmayı kazanıp zirveyi garantilemek istediklerini ifade eden Özbalta, "Güzel başladığımız ve götürdüğümüz sezonu mutlu bir şekilde bitirmeyi amaçlıyoruz" dedi.


Şanlıurfaspor, Play Off, Futbol, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Manisa FK'yı heyecan sardı - Son Dakika Spor


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