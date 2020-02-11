Manisa FK - Yılport Samsunspor maçının geliri depremzedelere - Son Dakika
Son Dakika Spor Manisa FK - Yılport Samsunspor maçının geliri depremzedelere - Son Dakika Spor

Manisa FK - Yılport Samsunspor maçının geliri depremzedelere

6 saat önce

Manisa Futbol Kulübü, TFF 2. Lig'in 23. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü Mümin Özkasap Stadyumu'nda konuk edeceği Yılport Samsunspor maçının bilet gelirinin, Manisa'daki depremden etkilenen vatandaşlara bağışlanacağını duyurdu.

Manisa FK - Yılport Samsunspor maçının geliri depremzedelere, System.String[]

Manisa Futbol Kulübü, TFF 2. Lig'in 23. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü Mümin Özkasap Stadyumu'nda konuk edeceği Yılport Samsunspor maçının bilet gelirinin, Manisa'daki depremden etkilenen vatandaşlara bağışlanacağını duyurdu.


TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Manisa FK ile Yılport Samsunspor arasında 15 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak karşılaşmanın gelirinin Manisa'daki depremden etkilenen vatandaşlara bağışlanacağı öğrenildi.


Manisa Futbol Kulübü, Yılport Samsunspor maçı öncesinde örnek bir davranışa imza attı ve maçın bilet gelirinin Manisa'daki depremden etkilenen vatandaşlara bağışlanmasına karar verdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Manisa FK Kulüp Başkanı Mevlüt Aktan, "Taraftarlarımızın desteği bizim için her zaman büyük önem taşıyor. Cumartesi günü konuk edeceğimiz Yılport Samsunspor maçında taraftarlarımızın desteğine bu kez Manisa'da yaşanan depremde mağdur olan vatandaşlarımızın da ihtiyacı olacak. Çünkü bu maçın bilet gelirini Manisa Futbol Kulübü olarak depremzedelere bağışlama kararı aldık. Taraftarlarımız Yılport Samsunspor maçında tribünleri doldurarak hem takımlarına hem de depremzedelere destek olacaklar. Bu bilinçle tüm Manisalıları tribünleri doldurmaya davet ediyoruz. Bu sıkıntılı dönemde taraftarlarımızın da üzerine düşen görevi yaparak Manisa'daki depremden etkilenen vatandaşlarımıza yardım eli uzatacağı konusunda hiçbir şüphemiz bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.


Samsunspor taraftarları için 137 kişilik kontenjan


Cumartesi günü Mümin Özkasap Stadı'nda Manisa Futbol Kulübü ile Yılport Samsunspor arasında oynanacak olan maçın bilet fiyatları kapalı tribün 10 TL, kale arkası ve misafir tribün bilet ise 5 TL olarak belirlendi. Mümin Özkasap Stadı'nın fiziki şartlarından dolayı rakip takım taraftarlarına stadın kapasitesinin yüzde 5'i olan 137 kişilik yer ayrılırken, biletler sadece maç günü stadyum gişelerinde satışa sunulacak ve 1 kişi en fazla 2 kişilik bilet alabilecek.


Zirvede dev mücadele


Karşılaşma öncesinde Teknik Direktörlüğünü Ertuğrul Sağlam'ın yaptığı Yılport Samsunspor 55 puanla lider durumda bulunurken, Teknik Direktörlüğünü Cihat Arslan'ın yaptığı Manisa FK ise 53 puanla ikinci sırada yer alıyor. İki takım arasında ligin ilk yarısında Samsun'da oynanan karşılaşma 2-2 berabere bitmişti. - MANİSA

Samsunspor, Futbol, Manisa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 01:53 Kaynak: İHA
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