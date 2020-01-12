Manisa FK yine çıkışa geçemedi - Son Dakika
Son Dakika Spor Manisa FK yine çıkışa geçemedi - Son Dakika Spor

Manisa FK yine çıkışa geçemedi

6 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk yarının son 3 haftasında 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak düşüşe geçmesine rağmen devreyi liderlik koltuğunda tamamlayan Manisa Futbol Kulübü, ikinci yarının ilk maçında da çıkışa geçemedi.

Manisa FK yine çıkışa geçemedi, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk yarının son 3 haftasında 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak düşüşe geçmesine rağmen devreyi liderlik koltuğunda tamamlayan Manisa Futbol Kulübü, ikinci yarının ilk maçında da çıkışa geçemedi. Zonguldak Kömürspor'a konuk olan siyah-beyazlılar sahadan 2-2 beraberlikle ayrılarak galibiyet hasretini 4 maça çıkardı ve şampiyonluk yarışında yara aldı.

Ara transfer döneminde kadrosuna takviye de yapan Manisa ekibinde teknik direktör İsmail Ertekin, maç sonrası saha şartlarının çok kötü olduğundan yakınarak, "Maalesef istediğimiz futbolu sergileyemedik. Mutlaka toparlanacağız. Zirve için iddiamızı hep sürdüreceğiz" dedi.Manisa FK, gelecek hafta evinde Hacettepe ile karşı karşıya gelecek.


Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Manisa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 11:22 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sezon başından beri paralarını alamayan futbolculardan görülmemiş tepki!
52 yaşındaki Kazuyoshi Miura, takımıyla sözleşmesini 1 yıl uzattı Ali Koç: Fenerbahçe'den korkuyorlar, TFF bilgi sızdırıyor Ali Koç'un basın toplantısına, akıllı telefon uygulaması Siri damga vurdu

Son Dakika Haberleri
17:48 Ali Koç: "Ünal Karaman'ın istifasında zorla konunun içine çekiliyoruz" - Son Dakika Spor
17:44 ING Basketbol Süper Ligi - Son Dakika Spor
17:43 Maçın devre arasında saha karıştı - Son Dakika Spor
17:41 Fenerbahçeli futbolcular, eğlence merkezinde stres attı - Son Dakika Spor
17:41 Sofiane Feghouli: Şampiyon olacağımıza inanıyorum - Son Dakika Spor
17:36 Ali Koç'un basın toplantısına, akıllı telefon uygulaması Siri damga vurdu - Son Dakika Spor
16:58 Ali Koç: Comolli gelecek ve konuşup durumuna bakacağız - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2020 17:48:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa FK yine çıkışa geçemedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]