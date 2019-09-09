Manisa fk zirvede

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şirketleşip isim değişikliğine gittikten sonra şampiyonluk hedefiyle çok iddialı bir kadro oluşturan Manisa Futbol Kulübü, henüz ilk 2 haftadan liderlik koltuğuna kuruldu. Sezonun ilk maçında Zonguldak Kömürspor'u evinde 1-0 yenen Manisa FK, ikinci hafta Hacettepe'ye deplasmanda gol yağdırdı. Rakibini Dilaver (2), Serdar, Oğuz, Erhan ve Zahid'in golleriyle 6-1'le geçen siyah-beyazlılar, 2'de 2'yle zirveye oturdu. Karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan Manisalı futbolcular, soyunma odasında zafer hozu verdi.

İlk hafta alınan galibiyetin ardından takımını alkışlarken geliştirmeleri gereken yönlere de dikkat çeken teknik direktör İsmail Ertekin, daha iyi olmak için çalışacaklarını söyledi. Ertekin, farklı Hacettepe galibiyetinden sonra, "Zaman zaman çok iyi oynadık. Oyuncularımız istediklerimizi sahaya yansıttılar. Öyle olunca da ilk yarı 3 gol bulduk. İkinci yarıda da goller devam etti. Ancak bazı bölümlerde oyunda kopmalar oldu. O kopmalar sırasında da bireysel hatayla 1 gol yedik. Sonuç çok farklı oldu ama daha iyi oynayabileceğimizi düşünüyorum" dedi.

- Manisa