Son Dakika Haberleri: Manisa fk zirvede
Son Dakika Spor Haber

Manisa fk zirvede

36 dakika önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şirketleşip isim değişikliğine gittikten sonra şampiyonluk hedefiyle çok iddialı bir kadro oluşturan Manisa Futbol Kulübü, henüz ilk 2 haftadan liderlik koltuğuna kuruldu.

Manisa fk zirvede, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta şirketleşip isim değişikliğine gittikten sonra şampiyonluk hedefiyle çok iddialı bir kadro oluşturan Manisa Futbol Kulübü, henüz ilk 2 haftadan liderlik koltuğuna kuruldu. Sezonun ilk maçında Zonguldak Kömürspor'u evinde 1-0 yenen Manisa FK, ikinci hafta Hacettepe'ye deplasmanda gol yağdırdı. Rakibini Dilaver (2), Serdar, Oğuz, Erhan ve Zahid'in golleriyle 6-1'le geçen siyah-beyazlılar, 2'de 2'yle zirveye oturdu. Karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan Manisalı futbolcular, soyunma odasında zafer hozu verdi.
İlk hafta alınan galibiyetin ardından takımını alkışlarken geliştirmeleri gereken yönlere de dikkat çeken teknik direktör İsmail Ertekin, daha iyi olmak için çalışacaklarını söyledi. Ertekin, farklı Hacettepe galibiyetinden sonra, "Zaman zaman çok iyi oynadık. Oyuncularımız istediklerimizi sahaya yansıttılar. Öyle olunca da ilk yarı 3 gol bulduk. İkinci yarıda da goller devam etti. Ancak bazı bölümlerde oyunda kopmalar oldu. O kopmalar sırasında da bireysel hatayla 1 gol yedik. Sonuç çok farklı oldu ama daha iyi oynayabileceğimizi düşünüyorum" dedi.


- Manisa
Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Manisa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


AK Parti'de kabine değişikliğinin 2-3 ay sonra yapılacağı iddia edildi
Fenerbahçe hazırlık maçında Bursaspor'a yenildi Erdoğan: Katılım finansı bankacılık sisteminin faiz oranıyla devam etmemeli Bursaspor maçında sakatlanan Luiz Gustavo'dan iyi haber geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 12:34:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa fk zirvede
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]