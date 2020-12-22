Manisa FK, Zonguldak Kömürspor'u konuk edecek
22.12.2020 10:32
Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezon başından bu yana rakiplerine büyük fark atarak liderlik koltuğunda oturan Manisa Futbol Kulübü, yarın Zonguldak Kömürspor'u ağırlayacak.
Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezon başından bu yana rakiplerine büyük fark atarak liderlik koltuğunda oturan Manisa Futbol Kulübü, yarın Zonguldak Kömürspor'u ağırlayacak. Mümin Özkasap Tesisleri'ndeki mücadele saat 13.00'te başlayacak. Türkiye'de bu sezon liglerin tek namağlup takımı konumundaki Manisa FK, oynadığı 15 maçta 13 galibiyet, 2 beraberlikle müthiş bir performans sergiledi. Siyah-beyazlı ekip topladığı 41 puan ve maç fazlasıyla en yakın rakibinin 14 puan önünde zirvede yer alıyor. Zonguldak'ın ise 14 puanı bulunuyor.
Son Dakika TFF Hukuk Müşavirliği, Fatih Terim'e 8 maç ceza verebilir "Aşıyı buldum" dedikten sonra kaybolan Ercüment Ovalı korona mutasyona uğrayınca ortaya çıktı: Haftalar önce yazmıştım "Koronavirüs salgınında olmanız gereken ülkeler listesi" hazırlandı! Türkiye 15 sıra geriledi Burak Yılmaz'ın Kimpembe ile girdiği pozisyon L'Equipe'te kapak oldu Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısı CoronaVac'ın üçüncü aşama testleri tamamlandı: %50 etkinlik barajını geçti Berkay Hardal ve eşinin gebelik testi krizi! 3 test peş peşe yanlış sonuç verdi Uyuşturucu operasyonuna giden polis 30 metre derinliğinde tünel buldu Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili ezber bozan sözler