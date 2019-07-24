Son Dakika Haberleri: MANİSA FORKLİFT ÇATALINA TAKILIP DEVRİLEN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
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MANİSA FORKLİFT ÇATALINA TAKILIP DEVRİLEN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

2 saat önce

MANİSA'nın Kula ilçesinde, park halindeki bir forkliftin taşıma çatalına takılıp devrilen motosikletin sürücüsü 18 yaşındaki Metehan Palaska yaralandı.

MANİSA'nın Kula ilçesinde, park halindeki bir forkliftin taşıma çatalına takılıp devrilen motosikletin sürücüsü 18 yaşındaki Metehan Palaska yaralandı. Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Bugün saat 10.00 sıralarında, Kula Küçük Sanayi Sitesi E Blok'taki bir mobilya imalathanesinin önünde bir TIR'a malzeme yükleyen Bilal Develi, kullandığı forklifti bir ara taşıma çatalı yola dönük bir şekilde park etti. Bu sırada Sanayi Sitesi'nden çıkış kapısı yönüne doğru giden Metehan Palaska'nın kullandığı 45 K 9236 plakalı motosiklet, park halindeki forkliftin çatalına takıldı. Kontrolden çıkarak savrulan motosiklet devrildi. Kasksız motosiklet sürücüsü yola fırlayarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Palaska, tedaviye alındı. Palaska'nın sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Polis, yakındaki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülenen kazayla ilgili soruşturma başlattı.
MANİSA FORKLİFT ÇATALINA TAKILIP DEVRİLEN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI
Kula, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:58 Kaynak: DHA
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