Manisa Futbol Kulübü: 0-4 - Son Dakika

Manisa Futbol Kulübü: 0-4

STAT: ZaferHAKEMLER: Erdoğan Özkaya, Okan Akbal, Selim ŞenözAFJET AFYONSPOR: Anıl Atağ - Mahmut Boz, Veli Kızılıkaya, Onur Ramazan Toprak (Dk.Cihan Özkara), Mehmet Özdıraz (Dk.80 Veysel Karani Ünal), Savaş Tağa, Yusuf Emre Kasal (Dk.

Manisa Futbol Kulübü: 0-4, System.String[]

STAT: Zafer

HAKEMLER: Erdoğan Özkaya, Okan Akbal, Selim Şenöz

AFJET AFYONSPOR: Anıl Atağ - Mahmut Boz, Veli Kızılıkaya, Onur Ramazan Toprak (Dk.Cihan Özkara), Mehmet Özdıraz (Dk.80 Veysel Karani Ünal), Savaş Tağa, Yusuf Emre Kasal (Dk.46 Bora Taşdemir), Ferit Erişçi, Nazmi Candoğan, Okan Yıldız, Hacı Mustafa Karabulut (Dk.46 Ferhan Evren)MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Ömer Kahveci - Sertaç Çam (Dk.83 Çağrı Giritlioğlu), Ahmet Kesim, Abdurrahman Emir Alagöz, Nizamettin Çalışkan (Dk.74 Mehmet Güven), Hakan Barış (Dk.83 Ömer Faruk Çalışkan), Zahit Fındık, Serdar Deliktaş (Dk.74 Tayyib Kanarya), Mehmet Yılmaz, Erhan Kara, Ümit Kurt (Dk.87 Recep Burak Yılmaz),GOLLER: Dk.19 Mehmet Yılmaz, Dk.45 Serdar Deliktaş, Dk.74 Zahit Fındık, Dk.77 Tayyib (Manisa FK)SARI KARTLAR: Nazmi Candoğan, Ferit Erişçi, Bora Taşdemir (Afyonspor), Ümit Kurt, Erhan Kara (Manisa FK)

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden AFJET Afyonspor evinde Manisa Futbol Kulübü'nü konuk etti. Misafir takım sahadan 4-0 galip ayrıldı.

19'uncu dakikada gelişen Manisa atağında Sertaç sol kanattan yaptığı bindirmede takım arkadaşıyla duvar pası yaparak rakibini geçti ve ceza alanına girdi. Sertaç'ın arka direğe attığı pası 6 pas içinde tamamlayan Mehmet Yılmaz maçın ilk golünü attı: 0-1.44'üncü dakikada gelişen Manisa atağında Afyonspor ceza alanı sağ kısmında kurduğu üçgenle ceza sahasına rahat girdi. Penaltı noktası üzerinde topla buluşan Serdar Deliktaş, vücut hareketleri sonrasında şutunu çekti ve topu ağlarla buluşturdu: 0-2.74'üncü dakikada gelişen Manisa atağında yerden yapılan ortaya Zahit Fındık'ın vuruşunda top ağlara gitti: 0-3.77'nci dakikada gelişen Manisa atağında Sertaç ceza alanına girdiğinde yerde kaldı. Bu pozisyonda hakem penaltı noktasını gösterdi. Sertaç'ın kullandığı penaltıyı Afyonspor kalecisi Anıl çıkardı. Pozisyonun devamında topu takip eden Tayyib topu filelerle buluşturdu: 0-4.

Karşılaşmayı Manisa Futbol Kulübü 4-0 kazandı.


Manisa Futbol Kulübü: 0-4
Manisa Futbol Kulübü: 0-4
Manisa Futbol Kulübü: 0-4
Manisa Futbol Kulübü: 0-4

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 21:36 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Manisa Futbol Kulübü: 0-4 - Son Dakika Spor


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