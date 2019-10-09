Son Dakika Haberleri: Manisa futbol kulübü - 1922 konyaspor: 6-2
Son Dakika Spor Manisa futbol kulübü - 1922 konyaspor: 6-2

Manisa futbol kulübü - 1922 konyaspor: 6-2

34 dakika önce

STAT: Mümin ÖzkasapHAKEMLER: Yalçın Taşkınfurat (xx), Armağan Çekinmez (xx), Berkay Daban (xx)MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Ömer (xxx) - Mustafa (xxx), Zafer (xx), Erhan (xxx), Nizamettin (xx) (Dk. 84 Emir), Onur (xx) (Dk. 63 Ferhat xx), Mehmet (xxx), Dilaver (xxx) (Dk.

Manisa futbol kulübü - 1922 konyaspor: 6-2, System.String[]

STAT: Mümin Özkasap

HAKEMLER: Yalçın Taşkınfurat (xx), Armağan Çekinmez (xx), Berkay Daban (xx)

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Ömer (xxx) - Mustafa (xxx), Zafer (xx), Erhan (xxx), Nizamettin (xx) (Dk. 84 Emir), Onur (xx) (Dk. 63 Ferhat xx), Mehmet (xxx), Dilaver (xxx) (Dk. 69 Çağrı xx), Oğuz (xxx), Zahit (xxx), Serdar (xxxx)

1922 KONYASPOR: İsmet (x) - Seydi (x), Ahmet (x), Yılmaz (xx), Alper (x), Kadir (xx), Nurettin (x), Alpay (x) (Dk. 56 Serdar x), Doğancan (x) (Dk. 34 Burak x), Samet (x), Celal (xx) (Dk. 77 Ekrem x)

GOLLER: Dk. 8, Dk. 18 Zahit, Dk. 31, Dk. 79, Dk. 82 Serdar, Dk. 33 Dilaver (Manisa FK) - Dk. 13 Yılmaz, Dk. 61 Celal (1922 Konyaspor)

SARI KARTLAR: Celal, Nurettin (1922 Konyaspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta zirve yarışındaki önemli rakiplerinden Yılport Samsunspor'la deplasmanda 2-2 berabere kalan lider Manisa Futbol Kulübü, evinde 1922 Konyaspor'a gol olup yağdı: 6-2. Siyah-beyazlılar henüz 8'inci dakikada Zahit'le perdeyi açarken, 13'te konuk takımdan Yılmaz beraberliği sağladı: 1-1. Manisa FK yediği golden 5 dakika sonra yine Zahit'in ayağından bulduğu golle öne geçti: 2-1. Bu kez Serdar 31'inci dakikada sahneye çıktı ve skor 3-1 oldu. Dilaver 2 dakika sonra farkı 3'e çıkarırken, ilk yarı 4-1 Manisa FK'nın üstünlüğü ile sonuçlandı. 1922 Konyaspor 61'de Celal'le durumu 4-2 yapsa da Serdar 79'uncu ve 82'nci dakikalarda attığı 2 golle farkı getirdi. Bu sonuçla 19 puana yükselen Ege ekibi liderliğini korudu. Manisa FK bu sezon 3'üncü kez bir maçını 6 golle kazandı. Manisa ekibi 2'nci haftada deplasmanda Hacettepe'ye 6-1, 3'üncü hafta da evinde Hekimoğlu Trabzon'u 6-3 yenmeyi başarmıştı.

- Manisa

Berkay Şahin, Konyaspor, Futbol, Manisa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:58 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bastian Schweinsteiger futbolu bıraktı!
Paul Le Guen: Blanc, Galatasaray'ın teklifini reddetti! Galatasaray, Kenan Karaman için 3 milyon euroyu gözden çıkardı Ahmet Nur Çebi başkan adayı olmayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 17:32:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa futbol kulübü - 1922 konyaspor: 6-2
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]