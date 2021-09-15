Manisa Futbol Kulübü: 2-0

STAT: Menemen İlçeHAKEMLER: Cihan Aydın (xx), Deniz Turgut (xx), Ces Özbay (xx)MENEMENSPOR: Batuhan Şen (xxx) - Sinan (xxx), Mazlum (xx), Kerem (xxx), Mete (xxx), Ahmet Sağat (xxx) (Dk. 90 Gomes), Cem (xx) (Dk. 75 Ahmet Aslan x), Ba (xx), Emre (xx) (Dk. 75 Enes x), Rasheed (xxx) (Dk.

STAT: Menemen İlçe HAKEMLER: Cihan Aydın (xx), Deniz Turgut (xx), Ces Özbay (xx) MENEMENSPOR: Batuhan Şen (xxx) - Sinan (xxx), Mazlum (xx), Kerem (xxx), Mete (xxx), Ahmet Sağat (xxx) (Dk. 90 Gomes), Cem (xx) (Dk. 75 Ahmet Aslan x), Ba (xx), Emre (xx) (Dk. 75 Enes x), Rasheed (xxx) (Dk. 90 Abdullah), Pote (xx) (Dk. 65 Sabbah x) MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Birkan (x) - Mehmet (x) (Dk. 90 Taha), Ahmet (xx), Sadi (x), Erhan (x) (Dk. 46 Sousa x), Hakan (x) (Dk. 83 Okan), Kubilay (x), Kouter (x), Anıl (x) (58 Tabekou x), Sertaç (xx), Orgill (x) (Dk. 46 Diallo x) GOLLER: Dk. 50 Ahmet, Dk. 70 Rasheed (Menemenspor) SARI KARTLAR: Mazlum, Sinan, Ba (Menemenspor), Sadi (Manisa FK) TFF 1'inci Lig'de son 3 maçını kaybeden Menemenspor evinde Manisa Futbol Kulübü'nü ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 yenerek rahat nefes aldı. Sarı-lacivertliler 50'de Ahmet Sağat'la öne geçerken, Rasheed 70'te farkı ikiye çıkardı. Menemenspor bu sonuçla puanını 6'ya yükseltirken, Manisa FK İise üst üste 2'nci yenilgisini alıp 9 puanda kaldı. 15'inci dakikada orta alandan yüklenen Manisa FK'da Orgill'in pasıyla ceza sahası sol çaprazından topla buluşan Anıl sert vurdu, kaleci Batuhan meşin yuvarlağı ayaklarıyla çeldi.22'nci dakikada Rasheed'in pasıyla ceza sahasına giren Mete, sol çaprazdan şutunu çekti ancak kaleci Birkan topu kornere çeldi.35'inci dakikada Anıl'ın soldan ortasında Sadi kafa vuruşuyla topu kale önüne çevirdi, Orgill topa dokunsa da meşin yuvarlak az farkla üstten oyun alanını terk etti.38'inci dakikada Emre'nin uzun pasında topla buluşan Pote, ceza sahasına girdi, sol çaprazdan kaleyi yoklayan Pote'nin şutunda kaleci Birkan gole izin vermedi.50'inci dakikada Menemenspor golü buldu. Hızlı gelişen atakta Rasheed'in pasını iyi kontrol eden Ahmet ceza sahası dışından çok sert vurdu, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.63'üncü dakikada soldan Diallo ortaladı, Sertaç'ın kafa vuruşunda kaleci Batuhan topu kontrol etti. 15'inci dakikada orta alandan yüklenen Manisa FK'da Orgill'in pasıyla ceza sahası sol çaprazından topla buluşan Anıl sert vurdu, kaleci Batuhan meşin yuvarlağı ayaklarıyla çeldi.22'nci dakikada Rasheed'in pasıyla ceza sahasına giren Mete, sol çaprazdan şutunu çekti ancak kaleci Birkan topu kornere çeldi.35'inci dakikada Anıl'ın soldan ortasında Sadi kafa vuruşuyla topu kale önüne çevirdi, Orgill topa dokunsa da meşin yuvarlak az farkla üstten oyun alanını terk etti.38'inci dakikada Emre'nin uzun pasında topla buluşan Pote, ceza sahasına girdi, sol çaprazdan kaleyi yoklayan Pote'nin şutunda kaleci Birkan gole izin vermedi.50'inci dakikada Menemenspor golü buldu. Hızlı gelişen atakta Rasheed'in pasını iyi kontrol eden Ahmet ceza sahası dışından çok sert vurdu, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.63'üncü dakikada soldan Diallo ortaladı, Sertaç'ın kafa vuruşunda kaleci Batuhan topu kontrol etti. 70'inci dakikada Menemenspor farkı ikiye çıkardı. Ahmet'ten aldığı topla ceza sahasına giren Rasheed, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda plasesini yaptı: 2-0.

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