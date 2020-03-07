Manisa Futbol Kulübü - Başkent Akademi FK: 1-0 - Son Dakika
Son Dakika Spor Manisa Futbol Kulübü - Başkent Akademi FK: 1-0 - Son Dakika Spor

Manisa Futbol Kulübü - Başkent Akademi FK: 1-0

6 saat önce

STAT: Mümin ÖzkasapHAKEMLER: Muhammet Ali Meteoğlu (xx), Ömer Lütfü Aydın (xx), Ali Rıza Öztürk (xx)MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Yusuf (xx) - Salih (xx), Mehmet (xx), Erhan (xx), Ümit (xx), Sertaç (xxx), Emir (xxx), Nizamettin (xxx) (Dk. 87 Oğuz), Onur (xxx), Zahit (x) (Dk.

Manisa Futbol Kulübü - Başkent Akademi FK: 1-0, System.String[]

STAT: Mümin Özkasap

HAKEMLER: Muhammet Ali Meteoğlu (xx), Ömer Lütfü Aydın (xx), Ali Rıza Öztürk (xx)

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Yusuf (xx) - Salih (xx), Mehmet (xx), Erhan (xx), Ümit (xx), Sertaç (xxx), Emir (xxx), Nizamettin (xxx) (Dk. 87 Oğuz), Onur (xxx), Zahit (x) (Dk. 61 Dilaver xx), Serdar (xxx) (Dk. 83 Sinan xx)

BAŞKENT AKADEMİ FK: Taha (x) - Abdullah (xx), Hasan (x), Ramazan (xx), Eyüp (x), Yusuf (xx), Ömer (xx), Salih (x) (Dk. 71 Necati xx), Ahmet (x), Yasin (x) (Dk. 64 Servan x), Alper (x) (Dk. 75 Nezir x)

GOL: Dk. 67 Serdar (Manisa FK)

KIRMIZI KART: Dk. 70 Taha (Başkent Akademi)

SARI KARTLAR: Salih, Ümit, Serdar, Onur (Manisa FK), Ahmet, Ömer, Alper (Başkent Akademi)

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Pendikspor'a 3-2 yenilerek yara alan 2. sıradaki Manisa Futbol Kulübü, bugün 27'nci hafta mücadelesinde evinde düşme hattındaki Başkent Akademi FK'yı 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin tek golünü 67. dakikada Serdar Deliktaş kaydetti. Konuk ekipte kaleci Taha, 70'inci dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla 60 puana ulaşan Manisa ekibi bitime 7 hafta kala lider Yılport Samsunspor'un 10 puan gerisinde zirve takibini sürdürürken, Başkent temsilcisi 25 puanla düşme hattında kaldı.


Muhammet Ali, Futbol, Manisa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 04:30 Kaynak: DHA
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