Manisa Futbol Kulübü devreyi üzgün bitirdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Manisa Futbol Kulübü devreyi üzgün bitirdi - Son Dakika Spor

Manisa Futbol Kulübü devreyi üzgün bitirdi

6 saat önce

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçını kazanamamasına rağmen devre arasına 42 puanla lider giren Manisa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'na da veda ederek yeni yıla üzgün girdi.

Manisa Futbol Kulübü devreyi üzgün bitirdi, System.String[]

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçını kazanamamasına rağmen devre arasına 42 puanla lider giren Manisa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası'na da veda ederek yeni yıla üzgün girdi. Tamamı yerli genç kadroyla sahaya çıkan Süper Lig ekibi Kayserispor'la evinde 3-3 berabere kalan siyah-beyazlılar, 3-2 mağlup olduğu ilk maçın rövanşını lehine çeviremedi. Kupaya vedan eden Manisa FK, son 5 resmi karşılaşmasını kazanamayıp taraftarını üzdü. Teknik direktör İsmail Ertekin, devre arasında çok iyi bir hazırlık dönemi geçireceklerini belirterek, "Gereken dersleri çıkaracağız. Futbolda bazen düşüşler yaşanabiliyor. Takımı iyi rehabilite edip, ikinci yarıya güçlü bir şekide döneceğiz" dedi.


- Manisa
Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Futbol, Manisa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 11:31 Kaynak: DHA
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