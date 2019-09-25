Son Dakika Haberleri: Manisa futbol kulübü - elazığ belediyespor: 2-1
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Manisa futbol kulübü - elazığ belediyespor: 2-1

1 saat önce

STAT: Mümin ÖzkasapHAKEMLER: Tayfun Sarı (xx), Sedat Bayrak (xx), İbrahim Ethem Potuk (xx)MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Yusuf (xx) - Erman (xx), Mustafa (xx), Ömer (xxx), Emir (xx), Çağrı (xx) (Dk. 46 Erhan xxx), Nizamettin (xx), Ferhat (xx), Umut Kaya (xxx) (Dk.

Manisa futbol kulübü - elazığ belediyespor: 2-1, System.String[]

STAT: Mümin Özkasap
HAKEMLER: Tayfun Sarı (xx), Sedat Bayrak (xx), İbrahim Ethem Potuk (xx)
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Yusuf (xx) - Erman (xx), Mustafa (xx), Ömer (xxx), Emir (xx), Çağrı (xx) (Dk. 46 Erhan xxx), Nizamettin (xx), Ferhat (xx), Umut Kaya (xxx) (Dk. 46 Volkan xx), Zahit (xxx), Sinan (xxx)
ELAZIĞ BELEDİYESPOR: Engin (x) - Can (xx), Burak Altıngök (x) (Dk. 90 Burak Keskin), Samet (x), Mazlum (xx) (Dk. 62 Semih x), Hayrettin (x), Emre (xx) (Dk. 87 Muhammet Can), Gökhan (xxx), Ferhat (x), Nihat (xx), Burak Kavlak (x)
GOLLER: Dk. 29 Umut Kaya, Dk. 80 Erhan (Manisa FK) - Dk. 61 Gökhan (Elazığ Bld)
SARI KARTLAR: Emir, Zahit (Manisa FK) - Samet, Emre, Burak Altıngök (Elazığ Bld)

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü eleme turunda Manisa Futbol Kulübü, evinde Elazığ Belediyespor'u 2-1 mağlup ederek adını üst tura yazdırdı. Mümin Özkasap Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada Manisa ekibi 29'uncu dakikada Umut Kaya'nın golüyle öne geçti. Konuk Elazığ Belediyespor, 61'inci dakikada Gökhan'ın golüyle tur için umutlansa da son sözü 80'inci dakikada Manisa FK'dan Erhan söyledi.





Elazığ Belediyespor, Futbol, Manisa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:08 Kaynak: DHA
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