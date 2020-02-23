Manisa Futbol Kulübü - Gümüşhanespor: 7-1 - Son Dakika
Son Dakika Spor Manisa Futbol Kulübü - Gümüşhanespor: 7-1 - Son Dakika Spor

Manisa Futbol Kulübü - Gümüşhanespor: 7-1

6 saat önce

STAT: Mümin ÖzkasapHAKEMLER: Burak Pakkan (xx), Hamdi Tontu (xx), Serdar Osman Akarsu (xx)MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Ömer (xxx) - Erman (xx), Mehmet (xxx), Erhan (xxx), Ümit (xx) (Dk. 57 Emir xx), Sertaç (xxxx), Nizamettin (xx), Umut (xx) (Dk. 77 Galip x), Ali Çamdalı (xx), Dilaver (xxx) (Dk.

Manisa Futbol Kulübü - Gümüşhanespor: 7-1, System.String[]

STAT: Mümin Özkasap

HAKEMLER: Burak Pakkan (xx), Hamdi Tontu (xx), Serdar Osman Akarsu (xx)

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Ömer (xxx) - Erman (xx), Mehmet (xxx), Erhan (xxx), Ümit (xx) (Dk. 57 Emir xx), Sertaç (xxxx), Nizamettin (xx), Umut (xx) (Dk. 77 Galip x), Ali Çamdalı (xx), Dilaver (xxx) (Dk. 67 Zahit xxx), Serdar (xxx)

GÜMÜŞHANESPOR: Ogün (x) - Burak (xx), Sancar (x), Furkan (xx), Tekin (x), Raif (x), Murat (x) (Dk. 77 Recep x), Mert (x) (Dk. 51 İlke x), Tugay (xx), Muharrem (x), Hasan (x) (Dk. 84 Denizhan)

GOLLER: Dk. 9 Serdar, Dk. 24, 52, 74 Sertaç, Dk. 62 (Pen.) Dilaver, Dk. 71, 85 Zahit (Manisa FK), Dk.16 Tekin (Gümüşhanespor)

SARI KARTLAR: Tugay, Hasan, Muharrem (Gümüşhanespor), Erhan, Ümit (Manisa FK)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 2 maçında 1 puan toplayıp şampiyonluk yarışının gerisinde kalan Manisa Futbol Kulübü, Gümüşhanespor'u 7-1 mağlup etti. Maça hızlı başlayan Manisa FK 9'uncu dakikada Serdar'la perdeyi açtı: 1-0. Gümüşhanespor 16'da Tekin'le beraberliği yakaladı ancak Sertaç 24'te sahneye çıkarak takımını bir kez daha öne geçirdi. İlk yarıyı 2-1 önde tamamlayan Manisa Futbol Kulübü, ikinci devrede gol oldu, yağdı. Maçın yıldızlarından Sertaç 52'nci dakikada, Dilaver de 62'nci dakikalarda kaydettiği gollerle skoru 4-1'e getirdi. Durmak bilmeyen Manisa temsilcisi 71'inci dakikada Zahit'in ayağından farkı 4'e çıkardı: 5-1. Sertaç, 74'te bir defa daha sevinç yaşadı ve tabelayı 6-1 olarak değiştirdi. Müsabakada son sözü 85'inci dakikada Zahit söyledi. Sezonun en farklı galibiyetlerinden birine imza atan Manisa Futbol Kulübü 57 puana yükselip, lider Yılport Samsunspor'u 7 puan geriden takibini sürdürdü.


- Manisa
Gümüşhanespor, Futbol, Manisa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 04:05 Kaynak: DHA
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