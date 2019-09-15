Manisa futbol kulübü - hekimoğlu trabzon: 6-3

STAT: Mümin Özkasap

HAKEMLER: Oğuzhan Uğurlu (xx), Okan Akbal (xx), Sinan Bilen (xx)

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Ömer Kahveci (xx) - Zafer (xx), Taha Can (xxx), Mehmet (xx), Oğuz (xxx), Erhan (xx) (Dk. 56 Çağrı xxx), Onur (xx), Umut (xxx), Volkan (xxx), Dilaver (xx) (Dk. 77 Ferhat xx), Serdar (xxxx) (Dk. 85 Sinan)

HEKİMOĞLU TRABZON: Bekir (x) - Miraç (xx), Maksut (x), Oğuzhan (xxx), Samet (x), Dede (x) (Dk. 85 Hakan), Emrullah (x) (Dk. 56 Muhammet Haşim xx), Musa Caner (x) (Dk. 61 Ali x), Bahadır (xx), Taha (xx), Volkan (x)

GOLLER: Dk. 23 - Dk. 44 - Dk. 61 - Dk. 85 Serdar, Dk. 25 Volkan, Dk. 82 Çağrı (Manisa FK) - Dk. 40 Miraç, Dk. 54 (P) Taha, Dk. 67 Oğuzhan (Hekimoğlu Trabzon)

SARI KARTLAR: Erhan, Dilaver, Çağrı (Manisa FK) - Emrullah, Maksut (Hekimoğlu Trabzon)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk iki hafta sonunda liderlik koltuğuna oturan Manisa Futbol Kulübü, evinde Hekimoğlu Trabzon'la girdiği gol düellosunu kazandı: 6-3. Mümin Özkasap Tesisleri'ndeki maçta ev sahibi ekibin gollerini 23, 44, 61 ve 85'inci dakikalarda Serdar, 25'inci dakikada Volkan ve 82'nci dakikada Çağrı attı. Konuk takımın golleri 40'ıncı dakikada Miraç, 54'üncü dakikada penaltıdan Taha ve 67'nci dakikada Oğuzhan'dan geldi. Bu skorla grupta 3'te 3 yapan Manisa temsilcisi, zirvedeki yerini korudu. Maçın ardından Manisalı taraftarlar 4 gol birden atan forvet Serdar ve futbolcuları bağırlarına bastı.

23'üncü dakikada Manisa Fk ilk golünü buldu. Serdar'ın ceza sahası içerisinden çektiği sert şut ağlarla buluştu: 1-0.

25'inci dakikada ilk golün ardından geliştirilen ilk atakta Manisa FK farkı 2'ye çıkardı. Volkan, iki rakibini geçtikten sonra kaleciyi sert şutla avladı: 2-0.

40'ıncı dakikada Hekimoğlu Trabzon topu ağlarla buluşturdu. Miraç rakibiyle girdiği ikili mücadeleyi atlatarak çektiği şut Manisa FK ağlarını buldu: 2-1.

44'üncü dakikada Umut Kaya'nın pasını karşılayan Manisalı Serdar, topu ters köşeye yollayarak skoru 3-1 yaptı.

54'üncü dakikada Erhan rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrasında ceza sahasında yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Trabzon ekibinden Taha kullandığı penaltıyla takımının ikinci golünü kazandırdı: 3-2.

61'inci dakikada Manisa FK maçın golcü ismi Serdar'la 4'üncü golünü buldu. Rakibini geçen Serdar topu sol köşeden filelere yolladı: 4-2.

67'nci dakikada Trabzon ekibinden Oğuzhan ceza sahası dışarısından aldığı topu kaleciyle karşı karşıya kaldığı sırada ters köşeye yolladı: 4-3.

82'nci dakikada Manisa FK'dan Çağrı, Erhan'ın ortasında kaleciyi avladı: 5-3.

85'inci dakikada günün yıldız ismi Serdar, kendisinin 4'üncü, takımının 6ncı golünü atarak skoru ilan etti: 6-3.