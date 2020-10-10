Manisa Futbol Kulübü - İnegölspor: 5-1

STAT: Mümin Özkasap

HAKEMLER: Gökhan Alkayalar (xx), Erdem Değirmenci (xx), Enes Berk Güçlü (xx)

MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Ömer (x) (Dk. 46 Yusuf xxx) - Ahmet (xxx), Burak (xx), Mehmet Yılmaz (xxx), Erhan (xxx), Sertaç (xxx), Emir (xxx), Nizamettin (xxx) (Dk. 71 Mehmet Güven x), Hakan (xx) (Dk. 76 Ferhat x), Zahit (xxx) (Dk. 79 Çağrı x), Serdar (xxx) (Dk. 71 Tayyip xx)İNEGÖLSPOR: Gökhan Siverek (x) - Gökhan Kurumuş (xx), Caner (x), Ogün (x) (Dk. 82 Bilal), Fatih (xx), Metin (x) (Dk. 77 Erdi x), Emir (x) (Dk. 35 Oğuz xx), Selimcan (xx), Ahmet (x), Abdulkadir (xx) (Dk. 68 Selim x), Ali (x) (Dk. 77 Fatih x)GOLLER: Dk. 9 (Pen.) Nizamettin, Dk. 10 Erhan, Dk. 63 Emir, Dk. 67 Sertaç, Dk. 83 Mehmet Güven ( Manisa FK ), Dk. 42 Abdulkadir ( İnegölspor )SARI KARTLAR: Mehmet (Manisa FK), Fatih (İnegölspor),

KIRMIZI KART: Dk. 29 Fatih (İnegölspor)

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezona çok iyi başlayıp 3'te 3 yaparak liderlik koltuğunu kapan Manisa Futbol Kulübü, evinde İnegölspor'u farklı mağlup etti: 5-1. Maça hızlı başlayan Manisa ekibi 9'da Nizamettin ve 10'da Erhan'ın golleriyle 2-0 öne geçti. Konuk İnegölspor 29'da Fatih'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı, 42'de Abdulkadir'le farkı 1'e indirdi: 2-1. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Manisa FK 63'te Emir, 67'de Sertaç ve 83'te Mehmet Güven'le farkı koştu. Bu skorla üst üste 4'üncü galibiyetini alan Ege ekibi liderliğini sürdürdü. İnegölspor ise 2 puanda kalıp üst sıralara tırmanamadı.

- Manisa