Manisa Futbol Kulübü - Kahramanmaraşspor: 3-1

STAT: Mümin Özkasap

HAKEMLER: Alper Akarsu (xx), Aykut Küçük (xx), Serdar Osman Akarsu (xx)MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Ömer (xx) - Ahmet (xx), Emir (xx) (Dk. 80 Mehmet Güven xx), Nizamettin (xxx) (Dk. 87 Ferhat), Mustafa (xx), Recep Burak (xx), Mehmet Yılmaz (xx), Çağrı (xx), Zahit (xx) (Dk. 80 Volkan xx), Sertaç (xxx) (Dk. 88 Mehmet Uysal ), Serdar (xx) (Dk. 72 Tayyib xx)KAHRAMANMARAŞSPOR: Murat (x) - Mert (x), Erdi (xx), Hüseyin Cihan (x), Halil (x) (Dk. 46 Burak x), Emin (xx), Kadir Kaan (x), Gökhan (x) (Dk. 63 İsmet x), Yakup Ramazan (xx), İsa (x) (Dk. 55 Recep xx), Talha (x)GOLLER: Dk. 50 Mert (Kendi kalesine), Dk. 59 Sertaç, Dk. 83 Nizamettin ( Manisa FK) - Dk. 90 Recep ( Kahramanmaraş )SARI KARTLAR: Yakup Ramazan, Emin (Kahramanmaraş)

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta lider Manisa Futbol Kulübü, 10'uncu hafta mücadelesinde evinde Kahramanmaraşspor'u 3-1 mağlup ederek 4'te 4 yaptı. Manisa temsilcisi, rakip takımdan Mert'in 50'inci dakikada kendi kalesine attığı golle öne geçerken, ev sahibi ekip adına 59'uncu dakikada Sertaç, 83'üncü dakikada Nizamettin rakip fileleri sarstı. Kahramanmaraşspor'un tek golü 90'ıncı dakikada Recep'ten geldi. Bu sonuçla namağlup unvanını koruyan lider Manisa FK, 28 puana ulaşıp zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Konuk takım ise 7 puanda kaldı.