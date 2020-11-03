Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta liderlik koltuğunda oturan Manisa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında Gümüşhanespor'u konuk edecek.
Mümin Özkasap Spor Tesisleri'nin bakımda olması nedeniyle mücadale Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak. Oğuzhan Çakır'ın düdük çalacağı karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Teknik direktör Serkan Özbalta, ligdeki başarılı çizgilerini Türkiye Kupası'na da yansıtmak istediklerini söyledi.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Manisa Futbol Kulübü kupa mesaisinde - Son Dakika Spor