Manisa Futbol Kulübü kupa mesaisinde

Mümin Özkasap Spor Tesisleri'nin bakımda olması nedeniyle mücadale Manisa 19 Mayıs Stadyumu 'nda oynanacak. Oğuzhan Çakır 'ın düdük çalacağı karşılaşma saat 13.00'te başlayacak. Teknik direktör Serkan Özbalta, ligdeki başarılı çizgilerini Türkiye Kupası'na da yansıtmak istediklerini söyledi.

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