Manisa Futbol Kulübü mü Tuzlaspor mu? TFF 1. Lig'e kim yükselecek?

TFF 2. Lig'de Antalya'da düzenlenen Play-Off maçlarında çeyrek finalde İnegölspor ve yarı finalde Sancaktepe'yi eleyerek finale kalan Manisa Futbol Kulübü, yarın tarihinde ilk kez 1. Lig'e yükselmek için Tuzlaspor'la karşılaşacak.

Antalya Stadı'nda oynanacak final saat 21.00'e başlayacak. Ümit Öztürk'ün yöneteceği mücadeleyi A Spor yayınlayacak. Finalde normal sürede veya eşitlik halinde 15'er dakikalık uzatma bölümü ile gerekirse seri penaltılarda rakibini mağlup eden taraf adını 1. Lig'e yazdıracak. Geçen sezon da Play-Off oynayan Manisa ekibi, bu sezon Beyaz Grup'u uzun süre lider götürdüğü ligde ikinci sıraya düşmüş, koronavirüs salgını sonrası sezonun kalan bölümü oynanmayınca Play-Off'a kalmıştı.

Ligde Kırmızı Grup'ta 53 puanla dördüncü sırayı elde eden Tuzlaspor, Antalya'da Kastamonuspor ve Ankara Demirspor'u eleyerek finale kaldı. Manisa Büyükşepir Belediyesi, koronavirüs salgınına alınan tedbirler kapsamında finali tribünde izleyemeyecek taraftarlar için Cumhuriyet Meydanı'na dev ekran kurduracak. Final heyecanını Manisa'ya yaşatacak Büyükşehir Belediyesi, sosyal mesafe kuralına dikkat edilmesi için önlemleri de alacak.

Meydana yalnız 300 kişi alınacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisalıları bu önemli maçta takımı desteklemeye davet etti. Manisa FK Teknik Direktörü Cihat Arslan, artık son engele geldiklerini belirterek finalde gülen taraf olacaklarını söyledi.