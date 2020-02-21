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Manisa Futbol Kulübü'nde 3 oyuncu kadro dışı
7 saat önce
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde lider Yılport Samsunspor'a 3-1 yenildikten sonra deplasmanda 1922 Konyaspor'la 3-3 berabere kalarak zirvenin 7 puan gerisine düşen Manisa FK'da fatura siyah-beyazlı takımdan 3 futbolcuya kesildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:37 Kaynak: DHA
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde lider Yılport Samsunspor'a 3-1 yenildikten sonra deplasmanda 1922 Konyaspor'la 3-3 berabere kalarak zirvenin 7 puan gerisine düşen Manisa FK'da fatura siyah-beyazlı takımdan 3 futbolcuya kesildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Cihat Arslan'ın raporu doğrultusunda, Ferhat Yazgan, Oğuzhan Erdoğan ve Mustafa Çakır, yetersiz performansları ve motivasyon eksiklikleri nedeniyle süresiz kadro dışı bırakılmıştır" ifadelerine yer verildi.
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