Manisa Futbol Kulübü'nde 3 oyuncu kadro dışı - Son Dakika
Son Dakika Spor Manisa Futbol Kulübü'nde 3 oyuncu kadro dışı - Son Dakika Spor

Manisa Futbol Kulübü'nde 3 oyuncu kadro dışı

7 saat önce

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde lider Yılport Samsunspor'a 3-1 yenildikten sonra deplasmanda 1922 Konyaspor'la 3-3 berabere kalarak zirvenin 7 puan gerisine düşen Manisa FK'da fatura siyah-beyazlı takımdan 3 futbolcuya kesildi.

Manisa Futbol Kulübü'nde 3 oyuncu kadro dışı, System.String[]

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde lider Yılport Samsunspor'a 3-1 yenildikten sonra deplasmanda 1922 Konyaspor'la 3-3 berabere kalarak zirvenin 7 puan gerisine düşen Manisa FK'da fatura siyah-beyazlı takımdan 3 futbolcuya kesildi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Cihat Arslan'ın raporu doğrultusunda, Ferhat Yazgan, Oğuzhan Erdoğan ve Mustafa Çakır, yetersiz performansları ve motivasyon eksiklikleri nedeniyle süresiz kadro dışı bırakılmıştır" ifadelerine yer verildi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Samsunspor, Konyaspor, Manisa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 03:37 Kaynak: DHA
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