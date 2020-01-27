Manisa Futbol Kulübü'nde İsmail Ertekin dönemi sona erdi - Son Dakika

TFF 2. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübünde, teknik direktör İsmail Ertekin ile yollar ayrıldı.



Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör İsmail Ertekin ile karşılıklı görüşmeler sonrası sözleşmenin feshedildiği bildirildi.

Açıklamada, "Sayın İsmail Ertekin'e kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.