Son Dakika Haberleri: Manisa futbol kulübü'nden gol şov
Son Dakika Spor Manisa futbol kulübü'nden gol şov

Manisa futbol kulübü'nden gol şov

2 saat önce

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 1922 Konyaspor'u evinde 6-2 yenerek en yakın rakibi Yılport Samsunspor'un 4 puan önünde liderliğini sürdüren Manisa Futbol Kulübü, ilk 7 haftada rakiplerine gol oldu yağdı.

Manisa futbol kulübü'nden gol şov, System.String[]

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 1922 Konyaspor'u evinde 6-2 yenerek en yakın rakibi Yılport Samsunspor'un 4 puan önünde liderliğini sürdüren Manisa Futbol Kulübü, ilk 7 haftada rakiplerine gol oldu yağdı. Siyah-beyazlılar bu sezon 3'üncü maçını da 6 golle kazanıp toplam 26 kez fileleri sarsıp profesyonel liglerin en skorer takımı oldu.

Şimdiden şampiyonluğun favorisi olarak gösterilen Ege temsilcisi, 2. haftada Hacettepe'yi deplasmanda 6-1'lik skorla geçti. Ertesi hafta Hekimoğlu Trabozn'u konuk eden Manisa FK bu müsabakayı da 6-3 kazanmasını bildi. Son olarak 1922 Konyaspor'u 6-2 mağlup eden Manisa FK taraftarlarına gol şöleni yaşattı. Ligde 6 galibiyet, 1 beraberliği bulunan namağlup Manisa ekibi diğer maçlarında Zonguldak Kömürspor'u 1-0, Şanlıurfaspor'u 3-0, Sarıyer'i de 2-0 yenerken, Samsunspor'la 2-2 berabere kaldı. Manisa Futbol Kulübü'nün sezon başında Altınordu'dan transfer ettiği forvet Serdar Deliktaş, ilk 7 maçta 9 gol atarak adeta yıldızlaştı. Hekimoğlu Trabzon ağlarına 4 gol bırakan 33 yaşındaki futbolcu, son maçta 1922 Konyaspor'a da 3 gol attı. Serdar birer kez de Zonguldak Kömürspor ve Hacettepe sınavlarında sevinç yaşadı. Zahit ve Dilaver de Serdar'ın ardından en skorer oyuncular oldu, ikili 4'er gol attı. Teknik direktör İsmail Ertekin, kritik bir galibiyet aldıklarını belirterek takımını kutladı. Ertekin, "Bol gollü, farklı bir maç kazandık. Taraflı tarafsız herkese futbol zevki yaşatıyoruz. Yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz, çizgimizi bozmadan ve disiplinden kopmadan çalışacağız" diye konuştu. Manisa FK, pazar günü deplasmanda Gümüşhanespor'la karşı karşıya gelecek.


- Manisa
Samsunspor, Konyaspor, Futbol, Manisa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 11:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hakan Balta ve ailesi Türkiye'ye dönme kararı aldı: Ülkeme can feda
Cem Yılmaz'dan Fener Ol kampanyası için 1907 kişilik gösteri Falcao'nun yeni evi olay oldu! Eşi paylaştı Beşiktaş'ta Serdal Adalı başkanlığa aday oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 13:58:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Manisa futbol kulübü'nden gol şov
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]