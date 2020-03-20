Manisa Futbol Kulübü'ne özel program - Son Dakika
Son Dakika Spor Manisa Futbol Kulübü'ne özel program - Son Dakika Spor

Manisa Futbol Kulübü'ne özel program

9 dakika önce

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off'u garantileyen Manisa Futbol Kulübü, koronavirüs salgını nedeniyle dün liglere verilen süresiz arada 1 hafta izin yapacak.

Manisa Futbol Kulübü'ne özel program, System.String[]

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off'u garantileyen Manisa Futbol Kulübü, koronavirüs salgını nedeniyle dün liglere verilen süresiz arada 1 hafta izin yapacak.Futbolcular izin döneminde evlerinde özel program dahilinde çalışacak. Liglerin ara uzamazsa 17-19 Nisan hafta sonunda başlayacağını öngördüklerini söyleyen teknik direktör Cihat Arslan, "İnsan sağlığından değerli hiçbir şey yok. Ara verilmesi yerinde, doğru ve beklenen bir karardı. Dilerim virüs kabusundan kısa sürede kurtuluruz. Futbolcularımıza izinde evden çıkmadan yapacakları antrenmanlar veriyoruz. Hedefi olan bir takımız. Bu yüzden 1 ay boyunca antrenman yapmadan duramayız. Ligin başlama tarihinin belli olmasıyla antrenmanlara 1 hafta sonra yeniden başlamayı planlıyoruz" diye konuştu.


Türkiye Futbol Federasyonu, Manisa, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Rıdvan Dilmen'den play-off önerisi!
Manisa'daki lisede yıkanıp tekrar kullanılabilen maske üretiliyor MLS ekibi New York City'de koronavirüs vakası Japonya futbol liglerinde küme düşme kaldırıldı
Altına koronavirüs darbesi! Kuyumcular sinek avlıyor Altına koronavirüs darbesi! Kuyumcular sinek avlıyor         
10:28
Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri Bilim insanları iki araştırma yayımladı! İşte günden güne koronavirüs semptomlarının seyri         
23:10
Real Madrid'de Luka Jovic, karantinadan kaçtı Real Madrid'de Luka Jovic, karantinadan kaçtı         
16:46
Son Dakika: İngiltere'deki tüm ligler, 30 Nisan'a kadar ertelendi Son Dakika: İngiltere'deki tüm ligler, 30 Nisan'a kadar ertelendi         
16:12
Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi         
16:12
Meclis Genel Kurulu'nda koronavirüs önlemi için koltuklar boş bırakıldı Meclis Genel Kurulu'nda koronavirüs önlemi için koltuklar boş bırakıldı         
15:48
Koronavirüs nedeniyle Playboy dergisinin basılı yayını durduruldu Koronavirüs nedeniyle Playboy dergisinin basılı yayını durduruldu         
15:40
Yalın'ın Instagram'dan verdiği mini konseri 102 bin kişi izledi Yalın'ın Instagram'dan verdiği mini konseri 102 bin kişi izledi         
15:28
Koronavirüsten korunmak için saf alkol içen 20 Türkmenistanlı hayatını kaybetti Koronavirüsten korunmak için saf alkol içen 20 Türkmenistanlı hayatını kaybetti         
15:22
Fatih'te Fatih'te "yan bakma" kavgasında bir kişi yaralandı         
14:43
Futbolcular şikayet etti, FIFPro Türkiye liglerinin ertelenmesi talep etti Futbolcular şikayet etti, FIFPro Türkiye liglerinin ertelenmesi talep etti         
14:16
Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, koronavirüs sebebiyle evde kalanlara özel beslenme programı ve tarifler verdi Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, koronavirüs sebebiyle evde kalanlara özel beslenme programı ve tarifler verdi         
14:04
Kıyamete yıllar önceden hazırlık yapıp yeraltında yaşayan zenginler konuştu: Bu güne hazırlanıyorduk Kıyamete yıllar önceden hazırlık yapıp yeraltında yaşayan zenginler konuştu: Bu güne hazırlanıyorduk         
13:59
Ölümcül salgın bile lüks paylaşımlarını etkilemedi! İşte Instagram'ın zengin çocuklarından pes dedirten kareler Ölümcül salgın bile lüks paylaşımlarını etkilemedi! İşte Instagram'ın zengin çocuklarından pes dedirten kareler         
12:04
İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın İtalya'da yaşayan 72 yaşındaki Türk kadın feryat etti: Burada ölenleri yakıyorlar, beni buradan alın         
11:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2020 11:37:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Manisa Futbol Kulübü'ne özel program - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]