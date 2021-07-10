Manisa Futbol Kulübü Özgür Çek'le anlaştı

TFF 1'inci Lig'in yeni ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Denizlispor'dan ayrılan sol bek Özgür Çek ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli oyuncu, "Manisa Futbol Kulübü'nü daha önceden takip ediyordum. Hedefleri olan önemli bir kulübe geldim. Umarım ben de Manisa FK'nın şampiyonluklarına, hedeflerine en iyi şekilde katkı sağlarım ve hem kendi adıma hem de camiamız adına güzel bir sezon olur. Taraftarlarımızla birlikte hedefimize ulaşmak istiyoruz" dedi.

Pendikspor altyapısında yetişen 30 yaşındaki savunmacı Fenerbahçe, Ankaraspor, Eskişehirspor, Alanyaspor, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa'da görev aldı.