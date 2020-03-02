Manisa Futbol Kulübü şansını zorluyor - Son Dakika
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Manisa Futbol Kulübü şansını zorluyor

6 saat önce

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Pendikspor'a 3-2 kaybeden Manisa Futbol Kulübü, şampiyonluk yarışında matematiksel olarak değilse de psikolojik olarak havlu attı.

Manisa Futbol Kulübü şansını zorluyor, System.String[]

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Pendikspor'a 3-2 kaybeden Manisa Futbol Kulübü, şampiyonluk yarışında matematiksel olarak değilse de psikolojik olarak havlu attı. Lider Yılport Samsunspor'un kazanmasıyla birlikte bir ara zirvede 6 puan fark attığı rakibiyle arasındaki puan farkı normal sezonun bitimine 8 maç kala 10'a çıkan siyah-beyazlılar, bir türlü çıkışa geçemedi. Manisa FK'da teknik direktör Cihat Arslan ise üst lig inancını koruduğunu söyledi.

Takımıyla çıktığı 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Arslan, Pendikspor kaşılaşmasında net pozisyonları harcadıklarını anlatıp, "Özellikle ikinci yarıdaki oyunla biz bu sene bir üst lige çıkacağız. Her türlü sakinliğimizi koruyup maçı kazanmayı da hak ettiğimizi düşünüyorum. 12 tane gol pozisyonumuz var ama maalesef 2 gol bulabildik. Skor anlamında üzüntülüyüm ama oynanan oyuna baktığımız zaman üzüntülü değiliz ve inancımızı koruyoruz" dedi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Pendikspor, Futbol, Manisa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:16 Kaynak: DHA
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