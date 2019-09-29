Son Dakika Haberleri: Manisa futbol kulübü - sarıyer: 2-0
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Manisa futbol kulübü - sarıyer: 2-0

1 saat önce

STAT: Mümin ÖzkasapHAKEMLER: Alim Kandemir (xx), Suha Adıyaman (xx), Osman Baruk (xx)MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Ömer Kahveci (xxx) - Mustafa (xx), Zafer (xxx), Mehmet (xxx), Oğuz (xx), Erhan (xxx), Onur (xx), Umut (xxx) (Dk. 79 Ferhat xx), Volkan (xx) (Dk.

Manisa futbol kulübü - sarıyer: 2-0, System.String[]

STAT: Mümin Özkasap
HAKEMLER: Alim Kandemir (xx), Suha Adıyaman (xx), Osman Baruk (xx)
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Ömer Kahveci (xxx) - Mustafa (xx), Zafer (xxx), Mehmet (xxx), Oğuz (xx), Erhan (xxx), Onur (xx), Umut (xxx) (Dk. 79 Ferhat xx), Volkan (xx) (Dk. 60 Nizamettin xxx), Dilaver (xxx), Serdar (xx) (Dk. 89 Sinan)
SARIYER: Ali (x) - Şaban (xx), Yaser (x), Alim (x) (Dk. 80 Okan x), Doğukan (xx), Şahin (xx), Ozan (x) (Dk. 59 Murat x), Hüsnü (x) (Dk. 67 Özgür xx), İlter (x), Adem (xx), Bertul (x)
GOLLER: Dk. 16 Zafer, Dk. 77 Nizamettin (Manisa FK)
SARI KARTLAR: Zafer, Nizamettin (Manisa FK) - Ozan, Hüsnü, Şahin, Özgür (Sarıyer)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta namağlup lider Manisa Futbol Kulübü, evinde Sarıyer engelini de rahat aştı, 5'te 5 yaparak koltuğunu korudu: 2-0. Mümin Özkasap Tesisleri'nde oynanan maçta ev sahibi ekibin gollerini 16'ncı dakikada Zafer ve 77'nci dakikada Nizamettin attı. Bu skorla 5 hafta sonunda rakiplerine hiç puan kaptırmayıp puanını 15 çıkaran Manisa temsilcisi liderliğini sürdürdü. Manisa FK'lı futbolcular, 90 dakika bitiminde sevinçlerini taraftarlarıyla paylaştı.


Ömer Kahveci, Adıyaman, Futbol, Manisa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 06:21 Kaynak: DHA
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