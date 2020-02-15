Manisa Futbol Kulübü - Yılport Samsunspor: 1-3

Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Samsunspor çok kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.

83'üncü dakikada Manisa FK farkı 2'ye indirdi. Ümit'in şutunda direkten dönen top Sinan'ın önünde kaldı. Sinan yerden bir vuruşla kaleci Nurullah'ı avladı: 1-3.

74'üncü dakikada Samsunspor çok rahatladı. Guido'nun sağ kanattan ortaladığı topu göğsüyle yumuşatan Bahattin plaseyle topu ağlara gönderdi: 0-3.

64'üncü dakikada Samsunspor golleri ikiledi. Halil'in pasında topla buluan Burak Çalık kaleci ile karşı karşıya pozisyonda fileleri sarstı: 0-2.

57'nci dakikada konuk takım öne geçti. Ceza alanına sol kanattan giren Burak Çalık'ın ortasında topu uzaklaştırmak isteyen Erhan kendi ağlarını havalandırdı: 0-1.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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