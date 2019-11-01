Son Dakika Haberleri: Manisa futboluna yeni soluk
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Manisa futboluna yeni soluk

6 saat önce

Manisa'da yeni kurulan 45 Manisa Yaşamspor Kulübünün başına deneyimli teknik direktör Rıdvan Türküler'in getirildiği açıklandı.

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Manisa'da yeni kurulan 45 Manisa Yaşamspor Kulübünün başına deneyimli teknik direktör Rıdvan Türküler'in getirildiği açıklandı. Kulüple anlaşan Türküler, "Manisa futboluna her yönüyle renk katan bir takım olacağız" dedi.


Yunus Emre Şahin Başkanlığında kısa bir süre önce kurulan 45 Manisa Yaşamspor Kulübü deneyimli teknik direktör Rıdvan Türküler ile anlaştı. Deneyim hoca Türküler, "Yeni kurulan bir kulüp, yepyeni projelerle ileriye dönük çalışmalarla yeni bir başlangıç. Zaman, sabır, özveri ve aile ortamı içerisinde bir kulüp yapısıyla Yunus Emre Şahin başkanlığında yönetim kadrosuyla hedefleri olan bir yola 45 Manisa Yaşamspor'la çıkarak anlaşmış bulunmaktayız. Manisa futbol camiasına, Türk futboluna hayırlı olsun. Zaman her şeyin en güzel göstergesidir. İnşallah bu yolda hep birlikte Manisa futboluna her yönüyle renk katan bir takım olacağız." dedi. - MANİSA

Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:13 Kaynak: İHA
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