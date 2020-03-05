Manisa Garı'nda yangın paniği - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Manisa Garı'nda yangın paniği - Son Dakika

Manisa Garı'nda yangın paniği

6 saat önce

Manisa Tren Garı'nda kullanılmayan bir tren vagonunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

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Manisa Tren Garı'nda kullanılmayan bir tren vagonunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın kısa sürede söndürüldü.


Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Manisa Garı'nda yıllardır atıl bir vaziyette duran ve kullanılmayan tren vagonlarından birinde çıkan yangın üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Trafik polisleri tarafından yangının olduğu bölgede trafik akışı durdurulurken, Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın yaklaşık bir saatlik çalışma sonucunda söndürüldü. Atıl bir vaziyette duran vagonların madde bağımlılarının mekanı haline geldiği iddia edilirken, yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı. Yanan vagonların çevresindeki alkol şişeleri ise dikkat çekti. - MANİSA

İtfaiye, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:02 Kaynak: İHA
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