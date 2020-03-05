Manisa garındaki vagonda yangın paniği - Son Dakika
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Manisa garındaki vagonda yangın paniği

6 saat önce

Manisa Garı'ndaki vagonda yangın paniğiMANİSA Gar'ında kullanılmayan vagonda çıkan yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile söndürüldü.

Manisa Garı'ndaki vagonda yangın paniği

MANİSA Gar'ında kullanılmayan vagonda çıkan yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile söndürüldü.

Şehzadeler ilçesindeki Manisa Garı'nda, saat 13.00 sıralarında, yıllardır atıl bir vaziyette duran ve kullanılmayan tren vagonlarından birinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Trafik polisleri tarafından yangının olduğu bölgede trafik akışı durdurulurken, Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere su sıkarak müdahale etti. Alevler, 30 dakikalık çaba sonucu söndürülürken, vagonda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, vagonların çevresindeki içki şişeleri dikkati çekti.

Manisa garındaki vagonda yangın paniği

Şehzadeler, İtfaiye, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:03 Kaynak: DHA
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