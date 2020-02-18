Manisa gazetecinin bağışlanan organları, 6 hastaya umut oldu - Son Dakika
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Manisa gazetecinin bağışlanan organları, 6 hastaya umut oldu

6 saat önce

Gazetecinin bağışlanan organları, 6 hastaya umut oldu (2)TOPRAĞA VERİLDİManisa'nın Salihli ilçesinde kazada ağır yaralanan, tedaviye alındığı hastanede 3 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen gazeteci Hakan Tankaya'nın (46) cenazesi, Hamidiye Camii'ne getirildi.

Gazetecinin bağışlanan organları, 6 hastaya umut oldu (2)

TOPRAĞA VERİLDİ

Manisa'nın Salihli ilçesinde kazada ağır yaralanan, tedaviye alındığı hastanede 3 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen gazeteci Hakan Tankaya'nın (46) cenazesi, Hamidiye Camii'ne getirildi. Tankaya'nın tabutuna, görev yaptığı meslektaşları tarafından Türk Bayrağı ve Galatasaray forması konuldu. Anadolu Basını Özendirme Yarışması 'Yerel Haber' dalında 2012 yılında 'Yüz nakli için umutlu bekleyiş' haberiyle birincilik ödülüne layık görülen ödüllü gazeteci Tankaya, ikindide kılınan namaz sonrası Asri Mezarlığında toprağa verildi. Tankaya'nın cenaze namazına Denizli Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Antalya'da görev yaptığı meslektaşları, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

VASİYETİBİ YERİNE GETİRDİK

Hakan Tankaya'nın organlarının bağışlanmasıyla ilgili konuşan kardeşi Serkan Tankaya; "2012 yılında katılmış olduğu yerel gazetecilik yarışmasında organ nakliyle ilgili haberiyle Türkiye birincisi olmuştu. Kendisi organ nakli konusunda çok hassastı. 'Başıma herhangi bir şey geldiği zaman, organlarımı bağışlayın' demişti. Elim bir trafik kazası sonucu kaybettikten sonra bizde ailesi olarak; vasiyetini yerine getirdik. Organlarını bağışladık. Organlarıyla birçok kişiye hayat verdi. Allah taksiratlarını affetsin. Başımız sağ olsun" diye konuştu.

Manisa gazetecinin bağışlanan organları, 6 hastaya umut oldu

Hamidiye, Salihli, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 07:18 Kaynak: DHA
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