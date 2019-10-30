Son Dakika Haberleri: Manisa-gelini mehter takımı ve efelerle almaya geldi, deveye bindirdi
Son Dakika Güncel Manisa-gelini mehter takımı ve efelerle almaya geldi, deveye bindirdi

Manisa-gelini mehter takımı ve efelerle almaya geldi, deveye bindirdi

1 saat önce

Gelini mehter takımı ve efelerle almaya geldi, deveye bindirdiMANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, damat, gelin evine mehter takımıyla ve efeler eşliğinde gelerek, gelini deveye bindirdi.

Manisa-gelini mehter takımı ve efelerle almaya geldi, deveye bindirdi, System.String[]

Gelini mehter takımı ve efelerle almaya geldi, deveye bindirdi

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, damat, gelin evine mehter takımıyla ve efeler eşliğinde gelerek, gelini deveye bindirdi. İlçenin en işlek caddesi Atatürk Bulvarı'nda deve üstündeki gelini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Turgutlu'nun kırsal Yayla Mahallesi'nde yaşayan, özel harekat polisi Mehmet Hazar, hayatını, bir okulda güvenlik görevlisi olan Nurten Sezgin ile birleştirmeye karar verdi. Cumartesi günü yapılan gelin alma töreni ise ilginç anlara sahne oldu. Ege yöresine ait Yörük kültürü, düğünde yaşatıldı. Damat Mehmet Hazar, mehter takımı ve efeler eşliğinde, kız evine gelini almaya gitti. Damat Hazar, gelin Sezgin'i anne ve babasının evinden türkülerle çıkartarak deveye bindirdi. Bu sırada efeler de harmandalı zeybeği oynadı. Konuklara köy yemekleri ve keşkek ikram edildi. Başına yörükbaşı bağlanan gelin, deve sırtında konvoy eşliğinde Atatürk Bulvarı üzerinden Yayla Mahallesi'ndeki yeni evlerine götürüldü. Deveye üstündeki gelin, alkışlar eşliğinde karşılandı.

Damat Mehmet Hazar, Eşimi deve üzerinde getirerek örf ve adetlerimizi yaşatmak istedik. Rabbim inşallah bizi mutlu eder diye konuştu. Gelin Nurten Hazar ise, Dualarım kabul oldu. Unutmayacağım bir an oldu. Bu farklılığı ve güzelliği yaşadığım için mutluyum dedi.

Yayla Mahallesi, Turgutlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 05:28 Kaynak: DHA
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