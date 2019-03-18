Manisa Genç İş Adamları Derneğinde Ağırbaşlı Dönemi

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Securitas, 2 Bin 500 Güvenlik Elemanı Alacak

MHP'li Vekil Enginyurt'tan Bülent Arınç'a Tepki: Biri Bunu Sustursun

Dünyanın En Pahalı Güvercini, Belçika'da 1 Milyon 252 Bin Euroya Alıcısını Buldu