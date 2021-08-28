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Manisa, Gençlerbirliği deplasmanında puan arayacak - Son Dakika

Manisa, Gençlerbirliği deplasmanında puan arayacak

28.08.2021 09:55
Manisa, Gençlerbirliği deplasmanında puan arayacak, System.String[]

TFF 1. Lig'de ilk 2 maçını kayıpsız geçen Manisa, 3. hafta mücadelesinde yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

TFF 1. Lig'de ilk 2 maçını kayıpsız geçen Manisa, 3. hafta mücadelesinde yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

Eryaman Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak Gençlerbirliği-Manisa müsabakasında hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.

Bu sezon ilk kez mücadele ettiği ligde ilk 2 haftayı kayıpsız geçen ve profesyonel liglerde 38 maçtır kaybetmeyen Manisa, ilk hafta İstanbulspor'u 4-3, geçen hafta da Denizlispor'u 1-0'lık skorlarla mağlup etti.

İlk 2 haftada galibiyeti bulunmayan Manisa'nın rakibi Gençlerbirliği'nin 1 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunuyor.

İki takım liglerde ilk kez karşılaşacak.

Futbol Federasyonu, Gençlerbirliği, Denizlispor, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Manisa, Gençlerbirliği deplasmanında puan arayacak - Son Dakika Spor


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