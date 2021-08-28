Manisa, Gençlerbirliği maçı için son çalışmasını Ankara'da yaptı

TFF 1. Lig'de yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak Manisa, müsabaka için son antrenmanını Ankara'da gerçekleştirdi.

TFF 1. Lig'de yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak Manisa, müsabaka için son antrenmanını Ankara'da gerçekleştirdi. Manisa Futbol Kulübünden yapılan açıklamada, bugün Ankara'ya giden Manisalı futbolcuların MKE Ankaragücü Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde yaptığı ter antrenmanıyla çalışmalarını tamamladığı belirtildi. Gençlerbirliği ile Manisa arasında Eryaman Stadı'nda oynanacak ve yarın saat 19.15'te başlayacak müsabakada hakem Oğuzhan Çakır düdük çalacak.???????

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