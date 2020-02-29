Manisa geri dönüşüm fabrikasında yangın - Son Dakika
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Manisa geri dönüşüm fabrikasında yangın

6 saat önce

Geri dönüşüm fabrikasında yangınMANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, hurda atıkların geri dönüşümünün yapıldığı fabrikada yangın çıktı.

Geri dönüşüm fabrikasında yangın

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, hurda atıkların geri dönüşümünün yapıldığı fabrikada yangın çıktı. İtfaiyenin çalışmasıyla söndürülen yangında, fabrikada zarar meydana geldi.

Menemen yolu üzerindeki Muradiye Orta Ölçekli Sanayii Bölgesi'nde bulunan, hurda atıkların geri dönüşümünün yapıldığı fabrikada, bakırların ayrıştırıldığı bölümde, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu yangın, söndürüldü.

Fabrikada zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Manisa geri dönüşüm fabrikasında yangın

Yunusemre, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 03:59 Kaynak: DHA
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