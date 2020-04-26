MANİSA Gönüllü motosikletliler vatandaşın zor gününde yanında - Son Dakika

Gönüllü motosikletliler vatandaşın zor gününde yanında

MANİSA'da, gönüllülük esasına dayalı olarak bir araya gelen 100 kişilik motosiklet grubu, yetkili kurumlardan aldıkları izin doğrultusunda karantinadaki vatandaşların ihtiyaçları için seferber oluyor.

Manisa'da motosiklet severler, koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın talimatları çerçevesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları'na destek ve katkı amacıyla harekete geçti. Manisa'daki çeşitli motosiklet gruplarına üye 100 motosikletli, il genelinde sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde 08.00-22.00 saatlerinde gönüllülük esasıyla ihtiyaç sahiplerine hizmete başladı. Motosikletli gönüllülerden Ramazan Yüksel (43), "Toplumumuzun sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bazı istekleri olduğunu düşündük. Resmi kurumların bunları yerine getiriyor olmasına rağmen biz de vatandaş olarak ne yapabiliriz diye düşündük. Şehzadeler Kaymakamlığı'na yaptığımız müracaat sonrası aldığımız izinler doğrultusunda gönüllü motosiklet kuryeciliği yapıyoruz şu an da ve yaptığımız bu işten de çok mutluyuz" dedi. Manisa Chopper Kings Mc Kulüp Başkanı Şükrü Demirgürz ise (59), "Burada arkadaşlarımızla birlikte işimizi severek yapıyoruz. İhtiyaç sahiplerine ekmek, süt, ilaç, maske o an ortam neyi müsaade ediyorsa, ne ihtiyaçları varsa götürmeye çalışıyoruz. Taşın altına elimizi bir nebze de olsa koyabiliyorsak ne mutlu bize" diye konuştu.

VATANDAŞ MEMNUN

Şehzadeler ilçesinde oturan evli ve bir çocuk annesi ev hanımı Sümeyra Boztemür, uygulamadan gayet memnun olduğunu anlatarak şöyle konuştu: "Benim sürekli kullandığım bir ilaç vardı. O ilacım bitti. Bu kapsamda motosikletli gönüllü arkadaşlarımız bize eczaneden ilacımızı alarak ulaştırdı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.