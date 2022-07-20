Manisa Gördes'teki orman yangınında ekipler seferber oldu - Son Dakika
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Manisa Gördes'teki orman yangınında ekipler seferber oldu

20.07.2022 00:57
Manisa Gördes'teki orman yangınında ekipler seferber oldu

Manisa'nın Gördes ilçesinde buğday tarlasından sıçrayan alevler sonrası başlayan orman yangını 3 ayrı parçadan ilerlemeye devam ederken yüzlerce kişiden oluşan ekipler bir yandan alevlerle bir yandan da kuvvetli rüzgarla mücadele ediyor.

Manisa'nın Gördes ilçesinde buğday tarlasından sıçrayan alevler sonrası başlayan orman yangını 3 ayrı parçadan ilerlemeye devam ederken yüzlerce kişiden oluşan ekipler bir yandan alevlerle bir yandan da kuvvetli rüzgarla mücadele ediyor.

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Karayağcı Mahallesinde saat 13.30 sıralarında bir buğday tarlasında başladığı ve alevlerin rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçraması sonucu çıktığı düşünülen orman yangınına yüzlerce ekip müdahale ediyor. İzmir ve Antalya Orman Bölge Müdürlüklerine ait 8 yangın söndürme uçağı 9 helikopter, 49 arazöz, 7 su tankeri, 6 dozer 5 yer ekibi ile çevre il ve ilçelerden çok sayıda itfaiye aracıyla kontrol atına alma çalışmaları devam ediyor. Bazı itfaiye araçlarının köylere yakın noktalarda müdahale için hazır bekletildikleri öğrenilirken, yangının rüzgarın etkisiyle 3 ayrı noktadan hızla devam ettiği ve yaklaşık 12 kilometre mesafedeki Kayacık Mahallesine doğru ilerlediği öğrenildi. Ekiplerin yanısıra söndürme çalışmalarına vatandaşlar da katılarak destek veriyor. - MANİSA

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Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü Seyir halindeki otomobil alev topuna döndü Son dakika haberi: Manisa Büyükşehir İtfaiyesi Gördes yangını için seferber oldu Son dakika haberi: Manisa Büyükşehir İtfaiyesi Gördes yangını için seferber oldu
Kaynak: İHA

İtfaiye, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Manisa Gördes'teki orman yangınında ekipler seferber oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa Gördes'teki orman yangınında ekipler seferber oldu - Son Dakika
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