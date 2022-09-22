Manisa gündem: Akhisar'da durdurulan araçta uyuşturucu madde ele geçirildi; 2 tutuklama

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 12 bin 432 adet sentetik ecza maddesi ve 80 ecstasy hap ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

Akhisar Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik yapılan çalışma kapsamında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 12 bin 432 adet sentetik ecza maddesi ve 80 adet ecstasy hap ele geçirilirken, araçta bulunan M.K. (31) ve U.S. (30) gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan' tutuklandı.