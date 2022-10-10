Manisa gündem haberi | Atatürk'ün Manisa'ya gelişinin 97. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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Manisa gündem haberi | Atatürk'ün Manisa'ya gelişinin 97. yıl dönümü kutlandı

10.10.2022 15:50
Manisa gündem haberi | Atatürk'ün Manisa'ya gelişinin 97. yıl dönümü kutlandı

Manisa bölgesinden gelen habere göre Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetin ilanı sonrası Manisa'ya gelişinin 97. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetin ilanı sonrası Manisa'ya gelişinin 97. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Manisa Tren Garı'nda düzenlenen törene Vali Yaşar Karadeniz, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, STK temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Öğrenciler, Atatürk fotoğrafı ile trenden inerek Türk bayrağını Vali Karadeniz'e takdim etti. Bayrağı öpüp alnına koyarak teslim alan Vali Karadeniz ile öğrenciler, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Halk oyunlarının oynandığı törenin ardından protokol ve öğrenciler, bando takımının çaldığı marşlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Korteje vatandaşlar da sevgi gösterisinde bulundu.

Atatürk ve Milli Egemenlik Anıtı'na çelenk sunumu yapılması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, bir konuşma yaptı.

"Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir" diyen Atatürk'ün, Türk milletinin desteğini arkasına alarak çağdaş ve demokratik bir ülke inşa ettiğini söyleyen Ergün, tüm dünyaya örnek olan bir lidere sahip olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Ergün, şöyle konuştu:

"Ne mutlu ki atalarımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden giderek güzel vatanımızı düşmandan temizledi ve 1923 yılında ilan edilen cumhuriyete sahip çıktılar. Bizler de aynı inanç ve kararlılıkla bu mirası yücelteceğimize, ülkemizin gücüne güç katacağımıza buradan bir kez daha söz veriyoruz."

Törende Atatürk'ün Manisa'ya gelişinde dönemin belediye başkanı olan Bahri Sarıtepe'nin yaptığı konuşma ile Atatürk'ün Manisalılara sesleniş metni de okundu.

Program Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları ekibinin gösterileriyle sona erdi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Cengiz Ergün, Karadeniz, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa gündem haberi | Atatürk'ün Manisa'ya gelişinin 97. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

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