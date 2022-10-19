Diğer yandan ilçede durdurulan bir araçta yapılan aramada ise 4 kök esrar ile uyuşturucu içme aparatı bulundu.

Kaynak: AA

Akhisar, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Manisa gündem haberi: Manisa'da 1 kilo 650 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

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