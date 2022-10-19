Manisa gündem haberi: Manisa'da 1 kilo 650 gram esrar ele geçirildi

Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, tarlaya gömülü 1 kilo 650 gram esrar ele geçirildi.
G.A.'ya ait tarlada uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timi, söz konusu tarlada narkotik köpeği ile arama yaptı.
Arama sonucunda toprağa gömülü halde 1 kilo 650 gram esrar ele geçirildi. Tarla sahibi G.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Diğer yandan ilçede durdurulan bir araçta yapılan aramada ise 4 kök esrar ile uyuşturucu içme aparatı bulundu.
Araçtaki iki kişi gözaltına alındı.
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