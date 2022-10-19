Manisa gündem haberi: Manisa'da 1 kilo 650 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Manisa gündem haberi: Manisa'da 1 kilo 650 gram esrar ele geçirildi

19.10.2022 16:00
Manisa gündem haberi: Manisa'da 1 kilo 650 gram esrar ele geçirildi

Manisa habere göre Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, tarlaya gömülü 1 kilo 650 gram esrar ele geçirildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, tarlaya gömülü 1 kilo 650 gram esrar ele geçirildi.

G.A.'ya ait tarlada uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçen Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT timi, söz konusu tarlada narkotik köpeği ile arama yaptı.

Arama sonucunda toprağa gömülü halde 1 kilo 650 gram esrar ele geçirildi. Tarla sahibi G.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Diğer yandan ilçede durdurulan bir araçta yapılan aramada ise 4 kök esrar ile uyuşturucu içme aparatı bulundu.

Araçtaki iki kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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Akhisar, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa gündem haberi: Manisa'da 1 kilo 650 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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